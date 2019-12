Hud udarec za Donalda Trumpa, ki ga primerjajo celo z Jezusom

Za potrditev obtožbe zlorabe oblasti je glasovalo 229 demokratov in neodvisni kongresnik Justin Amash, ki je letos poleti izstopil iz vrst republikanske stranke. Demokratska predsedniška kandidatka Tulsi Gabbard je glasovala kot prisotna, k republikancem pa sta prestopila dva demokrata.

Za potrditev obtožbe oviranja kongresa je glasovalo 228 demokratov in Amash, Gabbardova je bila spet "prisotna", republikancem pa so se z glasom proti pridružili trije demokrati.

Šele tretji predsednik ZDA z ustavno obtožbo

Donald Trump, ki je bil v času glasovanja med svojimi podporniki v Michiganu, je tako postal šele tretji predsednik ZDA v zgodovini z ustavno obtožbo, ki so jo demokrati potrdili zaradi izsiljevanja Ukrajine, da mu pomaga pri naslednjih volitvah z uvedbo preiskave demokratskega kandidata Josepha Bidna in zaradi oviranja kongresne preiskave tega dejanja.

"Medtem ko ustvarjamo delovna mesta in se borimo za Michigan, se radikalna levica v kongresu napaja od zavisti, sovraštva in besa," je dejal podpornikom.

Ustavna obtožba v dveh točkah je bila potrjena po celodnevni živahni debati.

Republikanci napovedujejo, da bo Trump šel v zgodovino kot prvi predsednik, ki je bil ustavno obtožen, vendar je potem zmagal na volitvah. Skupaj s Trumpom in njegovo kampanjo izražajo prepričanje, da so se demokrati z ustavno obtožbo ustrelili v lastno koleno.

Obtožba se seli v senat

Ustavna obtožba se bo preselila v senat, kjer se bo predvidoma januarja začelo sojenje pri čemer bodo senatorji porota, izbrani člani predstavniškega doma bodo imeli vlogo tožilca, Trump bo imel pravico do svojih zagovornikov, procesu pa bo predsedoval predsednik vrhovnega sodišča ZDA John Roberts. Republikanci, ki imajo v senatu večino napovedujejo, da bo Trump po hitrem postopku oproščen krivde.

Foto: Reuters Za zdaj sicer še ni povsem jasno ali bodo demokrati ustavno obtožbo nemudoma poslali v senat, saj je predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi dejala, da se bo s kolegi najprej posvetovala o tem. Obstaja možnost, da demokrati počakajo dokler ne bodo od republikanskega vodstva v senatu dobili zagotovila, da bo postopek potekal pošteno in nepristransko. Senatni demokrati želijo zaslišati dodatne priče, republikansko vodstvo želi zadevo čim prej pospraviti stran od žarometov.

Postopek sprožili septembra

Demokrati so postopek ustavne obtožbe z uradno preiskavo sprožili septembra na podlagi telefonskega pogovora med katerim je Trump julija letos ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega prosil za uslugo - preiskavo Bidna in njegovega sina ter teorije zarote o ukrajinskem vpletanju v ameriške volitve 2016.

Čeprav so ameriške obveščevalne agencije in preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja potrdili, da se je vpletala Rusija na strani Trumpa. Ta je je vmes zadrževal v kongresu potrjeno vojaško pomoč Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo. Pomoč je sicer sprostil, vendar šele potem, ko so ga ujeli pri zadrževanju.

Demokratski člani kongresa so pred zgodovinskim glasovanjem zatrjevali, da niso imeli izbire in so morali uporabiti edini način, ki ga imajo, da zaščitijo ustavo in politični sistem pred Trumpovimi zlorabami, ki se bodo nadaljevale. Trump pravosodno ministrstvo, senat ter vrhovno sodišče in le predstavniški dom kongresa ga lahko skuša nadzirati.

Trump obtožbo označil za lov na čarovnice

Trump je ustavno obtožbo med drugim označil za lov na čarovnice in v pismu Pelosijevi celo napisal, da so s "čarovnicami" bolje postopali kot demokrati postopajo z njim. Imel je še druge izraze, ki jih je ponovil pred svojimi podporniki v Michiganu, ki so več ur čakali v vrsti na hudem mrazu, da pridejo v dvorano in izrazijo podporo ljubljenemu vodji. Nastop pred podporniki, ki jim je veselo naznanil, da se sploh ne počuti kot obtoženec, je bil obliž na njegovo rano, ki ga glede na jezno tvitanje, malce že boli.

Razprava pred glasovanjem je bila predvidljiva. Republikanci so napadali demokrate, jih primerjali s Stalinovimi komunisti, obenem tudi z ameriškim borcem proti komunizmu senatorjem Josephom McCarthyjem, pa Poncijem Pilatom, ki je dal križati Jezusa.

Analitiki pa so opazili, da prav nobeden med njimi ni zmogel stavek ali dva obrambe Trumpovega značaja v smislu, da je dober človek, ki se mu dogaja krivica, saj ni sposoben očitanih mu dejanj. Napadali so proces in demokrate.

Trumpa celo primerjal z Jezusom

Največ razburjenja je povzročil Barry Loudermilk iz Georgije, ki je Trumpa primerjal z Jezusom Kristusom in obtožil demokrate, da so hujši od rimskega guvernerja Judeje Poncija Pilata. Ta je menda Jezusu vsaj dal možnost, da se brani, česar demokrati Trumpu niso omogočili.

Republikanski kongresnik Barry Loudermilk iz Georgije je Trumpa primerjal z Jezusom in obtožil demokrate, da so hujši od Poncija Pilata, ki je dal križati Jezusa. Foto: Reuters Predsednik odbora za obveščevalne zadeve Adam Schiff je skozi debato ponavljal, da so Trumpu dali več kot dovolj možnosti za obrambo, ki pa jih ni izkoristil. Ne samo, da ni poslal v kongres nobene priče sebi v prid, ampak je prepovedal pričanje vsem članom svoje vlade.

Republikanci so tudi grozili, da lahko demokrati v primeru Trumpovega poraza na volitvah 2020 zanesljivo računajo na ustavno obtožbo naslednjega demokratskega predsednika ali predsednice. Za to si bodo sicer morali povrniti večino v predstavniškem domu kongresa.