Pravosodni odbor preložil glasovanje o obtožbi proti Trumpu

41-članski odbor naj bi o dveh točkah obtožbe, ki Donalda Trumpa bremenita zlorabe oblasti in oviranja dela kongresa, glasoval v četrtek zvečer, vendar je predsednik odbora, demokrat Jerry Nadler, nenadoma prekinil sejo in preložil glasovanje, češ da želi dati članom čas za premislek o dokazih, predstavljenih proti predsedniku.

"Si želimo diktatorja?"

Presenečeni republikanci so mu nemudoma očitali, da vodi "lažno sodišče", demokrat Jamie Raskin pa jim je odgovoril, da se hočejo izogniti očitkom, da takšno odločitev sprejemajo sredi noči. "To želimo narediti sredi belega dne, tako da bodo vsi videli, kaj se dogaja," je Raskin izjavil po seji.

Republikanski in demokratski člani odbora so sicer med 14-urno burno razpravo vztrajali pri svojih stališčih, ki so dodatno izpostavila globoke politične delitve v ZDA. Republikanci so demokratom očitali, da so se spravili na Trumpa, ker je na predsedniških volitvah leta 2016 premagal njihovo kandidatko Hillary Clinton, demokrati pa so poudarjali, kaj vse je predsednik naredil narobe.

Foto: Reuters

"Si želimo diktatorja?" se je vprašal Nader. "Ne glede na to, kako priljubljen je, ne glede na to, kako dobri ali slabi so rezultati njegovih politik - noben predsednik ne bi smel biti diktator v ZDA," je poudaril. Republikanec Jim Jordan je dejal, da demokrati niso nikoli sprejeli volje ameriškega naroda, zato se spravljajo na predsednika, že odkar je bil izvoljen.

Foto: Reuters

"Niste ga mogli premagati na volitvah, ne boste ga premagali na naslednjih volitvah, zato ste zdaj pripravili impeachment," je dejal republikanec Andy Biggs. Republikanci so demokratom očitali, da niso predložili nobenih dokazov proti predsedniku ter da ravnajo povsem politično in iz sovraštva do Trumpa.

Ogroža kredibilnost predsedniških volitev

"Konec koncev nimate nobenih dejstev za svoj primer," je izjavil Guy Reschenthaler. Demokrati so se osredotočili na Trumpovo ravnanje ter številna pričanja, ki po njihovem mnenju dokazujejo, da je Trump grobo kršil ameriško ustavo in še naprej ogroža kredibilnost predsedniških volitev prihodnje leto.

"Ne vem, kaj bi še radi? Imate priznanja predsednika, imate potrditve ljudi, ki jih je imenoval. Vse, kar lahko naredite, je, da vtaknete glavo v pesek, če nočete videti, kaj se je zgodilo," je dejala demokratinja Mary Gay Scanlon.

Foto: Reuters

Nadler je glasovanje o obtožbi proti Trumpu sklical za danes ob 10. uri po krajevnem času. Rezultat ni vprašljiv - demokrati imajo veliko večino v odboru. Obtožba gre nato pred celoten predstavniški dom, ki naj bi o njej glasoval prihodnjo sredo.

Če bo obtožbo podprl predstavniški dom, bo Trump postal tretji predsednik ZDA, proti kateremu bodo sprožili ustavno obtožbo. Nato se bo začel sodni proces v senatu, kjer morata za obsodbo Trumpa glasovati dve tretjini senatorjev.

Bistvo obtožnice proti Trumpu je, da je postavil svoje osebne interese nad državne, s tem ko je Ukrajino izsiljeval z zadrževanjem izplačila vojaške pomoči in sprejemom ukrajinskega predsednika v Beli hiši z najavo preiskave svojih političnih nasprotnikov v ZDA, da bi si olajšal ponovno izvolitev na položaj.