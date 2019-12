Trump sporočil Greti: Sprosti se Greta, sprosti se!

Za Trumpove kritike v ZDA ni dvoma, da se je Trump oglasil samo zaradi ljubosumja, ker je revija Time za osebnost leta razglasila 16-letno Thunbergovo, ne pa njega. "Kakšen nesmisel. Greta bi morala delati na njenem problemu jeze, nato pa si ogledati s prijateljem star dober film. Sprosti se Greta, sprosti se!" je tvitnil predsednik ZDA in si prislužil poplavo norčevanja in zavijanj z očmi.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

To da si Trump želi postati osebnost leta revije Time kaže dejstvo, da je v preteklosti naročil tiskanje lažnih naslovnic revije s svojim obrazom, s katerimi je okrasil stene svojih petih klubov za golf. Kritiki trdijo, da ga dejstvo, da je revija izbrala aktivistko, ki zagovarja drugačno stališče do okolja od njegovega, zelo skeli in se je oglasil.

Pred tednom dni je ameriška ustavna pravnica med zaslišanjem v predstavniškem domu utemeljevala, da so ZDA demokracija in ne monarhija ne glede na Trumpove želje. To je ponazorila s ponesrečeno izjavo, za katero se je potem opravičila, da Trump svojega sina lahko imenuje Barron, kar pa še ne pomeni, da je tudi res baron.

Republikanci so na pravnico vsuli sveto jezo in napadla jo je tudi prva dama Melania Trump, ki je izrazila ogorčenje zaradi zlorabe 13-letnika v politične namene. Ob Trumpovih napadih na najstnico Thunbergovo pa se republikanci ne oglašajo.

Thunbergova je na nov Trumpov napad odgovorila s humorjem in je na svojem Twitter profilu spremenila svoj opis. Zapisala je, da je najstnica, ki se ukvarja s svojim problemom obvladovanja jeze. "Trenutno sproščeno gledam star dober film s prijateljem," je dodala.