Trump v žaljivem pismu Pelosijevi zavrnil ustavno obtožbo

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v šest strani dolgem pismu predsednici predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi zavrnil ustavno obtožbo, ki bo predvidoma potrjena danes in menil, da so imele čarovnice na sojenjih v Salemu bolj pošten postopek, kot ga proti njemu vodijo demokrati.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je pismo označila za smešno in hkrati bolno, vodja senatne manjšine Chuck Schumer pa je menil, da pismo dokazuje, da je predsednik pod velikim stresom. Kongresnik iz Kalifornije Eric Swalwell je pismo označil za otroško sitnarjenje, s katerim pač priznava, da ustavne obtožbe ne more preprečiti.

Predsednik Donald Trump pravi, da je pismo napisal za zgodovino. V njem je ustavno obtožbo označil za križarski pohod proti njemu ter izdajo ZDA. Menil je, da demokrati trpijo za sindromom trumpovske neuravnovešenosti, da prinašajo bolečino in trpljenje republiki za svoje sebične osebne politične in strankarske cilje.

Brez vsake krivde ponovil, da je bil pogovor z Zelenskim perfekten

Ponovil je, da je brez vsake krivde, da je bil njegov telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, zaradi katerega so sprožili ustavno obtožbo, naravnost perfekten, nato pa se je znesel nad Pelosijevo in napisal, da temu kar ona govori, ne more verjeti nobena inteligentna oseba.

Foto: Reuters Še posebej ga motijo njene nenehne izjave, da moli za predsednika. Trump trdi, da s tem žali vse verne Američane, ker ve, da ni iskrena, razen če tega ne govori v negativnem smislu. "To kar počneš je grozno, ampak ti boš morala živeti s tem," je napisal Trump, ki je pred dnevi tudi tvital, da Pelosijevi padajo zobje iz ust.

Prestop k republikancem napovedal le eden kongresnik

V torek je v odboru za pravila potekala razprava o tem, kako bo danes potekalo glasovanje o ustavni obtožbi, za katero imajo demokrati v predstavniškem domu dovolj glasov. Doslej je prestop k republikancem napovedal le eden kongresnik iz New Jerseyja, ki je nemudoma ostal brez vseh sodelavcev.

Z druge strani pa bo z demokrati glasoval Justin Amash iz Michigana, ki je pred meseci izstopil iz stranke in postal neodvisen zaradi nasprotovanja Trumpu.

"Vsak dan smo vse bližje diktaturi"

Predsednik odbora za pravila Jim McGovern je dejal, da je potrditev ustavne obtožbe nujna. "Vsak dan, ko dovolimo Trumpu, da se obnaša, kot da zanj zakoni ne veljajo, smo vse bližje diktaturi," je bil dramatičen McGovern.

Vodja senatne večine Mitch McConnell pa je medtem dejal, da ni niti najmanj nepristranski in zagotovil, da bo republikanska večina Trumpa v senatu oprostila obeh točk ustavne obtožbe - zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa v povezavi s pritiskom na Ukrajino, da mu pomaga k ponovni izvolitvi leta 2020. McConnell je tudi napovedal glasovanje o razveljavitvi obtožnice takoj na začetku sojenja Trumpu v senatu, kar pomeni, da bo lahko vsega hitro konec.

Washington Post bo sicer samo zaradi tega pisma moral spet krepko dopolniti dosedanji seznam nekaj več kot 15.000 Trumpovih zavajanj in laži. Ženske, ki so jih obtožili čarovništva, so v 17. stoletju ameriški verski skrajneži v Mssachusetsu namreč obesili, kar se njemu ne bo zgodilo niti v najslabšem primeru.