Ustavna obtožba Trumpa v kongresu kljub zavlačevanju napreduje #video

Ti so začeli oviranje postopka skoraj takoj na začetku s predlogom, da ga končajo in se razidejo, ker le zapravljajo čas. Na glasovanju ta predlog ni bil sprejet, zavrnjenih je bilo tudi več drugih. Med njimi je bil predlog, da kongres uradno obsodi vse demokratske predsednike kongresnih odborov, ki so vodili preiskavo in postopke pred ustavno obtožbo.

Po dveh urah je predstavniški dom kongresa izglasoval pravila

Sledilo je branje dveh točk obtožnice v razširjeni obliki, ki Trumpa bremenita najprej zlorabe pooblastil, ker je izsiljeval Ukrajino, naj mu pomaga na naslednjih volitvah leta 2020. Druga točka zadeva oviranje dela kongresa, v tem primeru preiskave izsiljevanja Ukrajine.

Nancy Pelosi, predsednica predstavniškega doma kongresa. Foto: Reuters

Demokrati so ustavno obtožbo po treh letih pričakovanj in napovedi sprožili septembra, ko so izvedeli za izsiljevanje skupaj z javnostjo, ker je Trump celo objavil prepis telefonskega pogovora z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, v katerem ga prosi za "uslugo", preden nadaljujeta pogovor o pomoči Ukrajini proti Rusiji.

"V tem molitve vrednem času v zgodovini naše države moramo spoštovati prisego, da bomo podpirali in branili ustavo pred vsemi sovražniki, tujimi in domačimi. Na žalost so dejstva o tem, da je predsednik zlorabil pooblastila za osebno politično korist in oviral kongres, jasna. V Ameriki ni nihče nad zakonom," je kolegom v pismu pred postopkom sporočila predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

Na ulicah protesti

Po branju obtožnice je tudi opravila prvi govor, v katerem je Američane, predvsem pa svoje republikanske kolege, poskušala spomniti, kaj pomeni koncept republike v primerjavi z monarhijo. Zagotovila je, da vodijo ustavno obtožbo s težkim srcem, ampak jim Trump ni dal druge izbire. Če ne bodo potrdili ustavne obtožbe, bo tako vedenje nadaljeval.

Na predvečer ustavne obtožbe so bile po vseh ZDA demonstracije v prid odstavitvi predsednika Trumpa. Ljudje so se zbirali na javnih mestih in nosili transparente z gesli v obrambo ustave.

Ni šlo za zelo množične demonstracije. Najbolj goreči nasprotniki Trumpa zavzeto spremljajo postopek po tradicionalnih in družabnih medijih, večina Američanov pa se s tem ne obremenjuje. Glede na intenzivno tvitanje in prepošiljanje tvitov podpornikov se z ustavno obtožbo zelo obremenjuje Trump, čeprav obenem zagotavlja, da mu bo to politično koristilo in zagotovilo ponovno izvolitev.

"Si lahko zamislite, da me bo radikalna levica, demokrati, ki nič ne delajo, ustavno obtožila in nisem storil nič narobe! Grozna zadeva," je med drugim tvitnil Trump. V torek je sicer Pelosijevi poslal šest strani dolgo žaljivo in nesramno pismo, v katerem se priduša, da z njim delajo slabše, kot so nekoč s čarovnicami.

Foto: Reuters

Razpravo je zjutraj začel kongresni kaplan Pat Conroy. Demokrati ponavljajo, da je Trump s svojim vedenjem ogrozil ustavo in ameriško politično ureditev. Republikanci trdijo, da demokrati poskušajo izničiti izid volitev leta 2016.

Trump ima še naprej podporo volivcev

Razprava se bo ob republikanskem zavlačevanju nadaljevala pozno v noč, nato pa bo demokratska večina predvidoma potrdila ustavno obtožbo. Januarja se bo začelo sojenje v senatu, kjer je vodja večine republikanec Mitch McConnell zagotovil, da bo predsednik oproščen krivde in razglašen za nedolžnega, napovedal pa je celo možnost, da se bo postopek končal že takoj na začetku z glasovanjem o razveljavitvi obtožnice.

Foto: Reuters

Vodja manjšine v predstavniškem domu, republikanec Kevin McCarthy pa je za televizijo Fox News zagrozil, da bodo po ponovnem prevzemu večine republikanci šli nazaj in ves postopek ustavne obtožbe Trumpa črtali iz zgodovine.

Trump je lahko miren, dokler bo šlo gospodarstvu dobro, saj ima zaradi tega podporo večine volivcev. Danes objavljena anketa CNBC ugotavlja, da ustavno obtožbo podpira 44 odstotkov volivcev, proti jih je 45 odstotkov. To je podobno razmerje kot septembra, ko se je vse skupaj začelo.

Trumpovo vodenje gospodarske politike podpira 49 odstotkov Američanov, nasprotuje pa mu 40 odstotkov. Na splošno ga na položaju podpira 40 odstotkov ljudi, nasprotuje pa mu 49 odstotkov. Ustavna obtožba, kot kaže, mnenja Američanov ne bo pomembno spremenila.