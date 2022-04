Pred tunizijsko obalo potonil tanker

#UPDATE A tanker carrying 750 tonnes of diesel fuel from Egypt to Malta sank on Saturday in the Gulf of Gabes off Tunisia's southeast coast, sparking a rush to avoid a spill https://t.co/xLUdibOJnC pic.twitter.com/h6T9w6qWmv — AFP News Agency (@AFP) April 16, 2022

Karaj je še dodal, da se bo sestal odbor za preprečevanje nesreč, ki bo odločal o nadaljnjih ukrepih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja Xelo, ki je nosila zastavo Ekvatorialne Gvineje, je bila na poti iz egiptovskega pristanišča Damietta na otok Malto, ko je v petek zvečer zaradi slabega vremena zaprosila za vstop v tunizijske vode.

Kot so sporočili s tunizijskega okoljskega ministrstva, je v ladjo okoli sedem kilometrov pred obalo začela vdirati voda, ki je zapolnila strojnico.

A tanker Exlo carrying 750T of diesel from Egypt to Malta sank Saturday in the Gulf of Gabes off Tunisia’s southeast coast in Tunisian territorial waters.

There is no leak,” Mohamed Karray said, “disaster prevention committee will meet to decide on the measures to be taken.” pic.twitter.com/guFt87OFtj — Chris 🇦🇺 🇬🇧 🇺🇸 Same name on Bastyon & Gab (@cm677427) April 16, 2022

Dodali so, da so tunizijske oblasti evakuirale sedemčlansko posadko. Gruzijskega kapitana, štiri Turke in dva Azerbajdžanca so prepeljali v bolnišnico na pregled, a so zdaj že nastanjeni v hotelu.