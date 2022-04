Končni seznam: vsi avtomobili, ki so potonili s to ladjo

A Hondinega dvovratnega kupeja z 2,2-litrskim motorjem z 147 kilovati ne bo mogoče rešiti tako kot bo to storil Lamborghini. Na potopljeni ladji je bilo namreč petnajst aventadorjev omejene serije ultimate, ki jih bodo sedaj izdelali ponovno. Skupina Volkswagen je imel sicer na ladji kar precej avtov, med njimi je bila večina višjega cenovnega razreda.

Na ladji tudi avti v zasebni lasti

Do seznama so se dokopali pri Top Gearu, na njem pa je mogoče najti tudi precej drugih avtomobilov, ki so bili v zasebni lasti. Zakaj so se odločili za prevoz v ZDA verjetno ne bo nikoli znano, a glede na seznam je bila na ladji pisana druščina avtomobilov. Našo pozornost je pritegnil tudi land rover santana iz leta 1977. Gre za licenčni avtomobil Land Roverja, ki so ga sestavili v Španiji. Zelo nesrečen je najverjetneje tudi lastnik mustanga GT iz leta 2015 in porscheja 718 boxster GTS. Na ladji je bil še en tovornjak MAN, nekaj traktorjev fendt, kia soul, BMW 750i iz leta 2007 in nissan versa note. Seznam avtomobilov v zasebni lasti je dolg saj so z ladjo skupaj potopili tudi prestižni porsche cayenne in audijev e-tron GT.

Spodaj smo zbrali le nove avtomobile od proizvajalcev: