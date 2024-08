Požar v Dalmaciji po malomarnosti povzročil čebelar

V Dalmaciji se še vedno borijo z več požari. Požar na območju Tučepa je še vedno aktiven. Tam so na terenu gasilci iz vse občine, požar pa je po malomarnosti povzročil tamkajšnji čebelar, ki je bil zaradi tega ovaden. V Vrsinah pri Trogirju gori od torka popoldne in tu gre za odprt in slabo dostopen teren, ki gasilcem otežuje gašenje. Tudi požar na območju Skradin - Ićevo je še vedno aktiven. Ogenj je zajel makijo, nizko rastlinje in borov gozd na površini več kot tisoč hektarjev.