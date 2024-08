Brutalni prizori: "Turisti bežijo, a ne zaradi požara, ampak ker nimajo interneta" #foto

Poleg aktivnih požarov na območju Skradina in Tučepa, s katerimi se gasilci borijo že od torka, sta včeraj popoldne izbruhnila še dva požara, in sicer na območju Marine – Vrsina v Splitsko-dalmatinski županiji in pri Pakoštanah v Zadarski županiji. Najtežje je v Tučepih in Podgori. Požar pri Tučepih se je v sredo čez dan razplamtel in ogrožal hiše v Podgori. Županja Podgore Petra Radić je malo pred polnočjo potrdila, da so hiše obvarovane.

Na požarišča v Dalmaciji prihajajo gasilci iz zagrebške, krapinsko-zagorske in sisaško-moslavaške županije, na pomoč kolegom v Splitsko-dalmatinsko županijo pa so odšli tudi člani dubrovniške interventne gasilske enote.

Pol ure pred polnočjo je gasilcem uspelo omejiti požar v zaselkih Šćekići in Marinovići, v Podgori pa je čez noč gasilo 317 gasilcev z Makarske riviere in celotne županije s 70 vozili, na pomoč pa so prišli tudi kolegi iz Dubrovniško-neretvanskega področja. Danes pričakujejo še okoli sto gasilcev s celine.

Po zadnjih informacijah je na vseh požariščih mirno in se požar ne širi naprej. Prva tako ni nihče od gasilcev poškodovan, je za 24sata povedal poveljnik Slavko Tucaković.

Gasilci so na Facebooku objavili grozljivo fotografijo. Tako je bil sinoči videti požar v Podgori s Hvara.

Županja Podgore: Turisti bežijo, a ne zaradi požara, ampak ker nimajo interneta

Goste iz vil in hiš v Podgori so evakuirali, domačini pa so medtem v večini ostali in branili svoje domove. Ogenj se je hišam približal na dvajset metrov in segel do trideset metrov v višino.

Županja občine Podgora Petra Radić je povedala, da so evakuirali od trideset do štirideset ljudi, ki so bili nastanjeni v centru Podgore. "Velik del vasi je bil požgan, a vse hiše so bile obvarovane," je dejala Radićeva in dodala, da je nekoliko nenavadno, da večina turistov beži iz hiš in stanovanj, ker nimajo internetne povezave, in ne zaradi strahu pred ognjem.

V celotni Podgori še vedno ni elektrike, zato so prizori s požara v temi še bolj grozljivi, policija pa je prepovedala dostop do vasi, piše Slobodna Dalmacija.

Stavba Osnovne šole don Mihovila Pavlinovića je trenutno sprejemni center, kjer je na voljo petdeset postelj.