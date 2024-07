Helikopter Slovenske vojske na pomoč pri gašenju požarov v Severni Makedoniji

Vlada je danes na dopisni seji sklenila, da bo v Severno Makedonijo za pomoč pri gašenju požarov napotila helikopter Slovenske vojske s posadko. Helikopter bodo v Severno Makedonijo napotili v četrtek, predvidena pa je za obdobje do pet dni, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Kot so dodali, bo Severni Makedoniji vlada zagotovila reševalno pomoč helikopterja Cougar Slovenske vojske s podporo pripadnikov enote za hitre intervencije Uprave RS za zaščito in reševanje na podlagi zaprosila prek mehanizma EU na področju civilne zaščite.

Severna Makedonija se spopada z obsežnimi gozdnimi požari, predvsem v severnih, vzhodnih in južnih regijah, ki povzročajo veliko škodo in tudi žrtve, razmere pa se lahko glede na napovedi še poslabšajo, so še sporočili.