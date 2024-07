Premier Robert Golob je ob koncu vrha zveze Nato v Washingtonu povedal, da bo Slovenija v prihodnjem letu podvojila število pripadnikov Slovenske vojske v misiji zveze Nato na Kosovu. Dodal je, da v regiji Zahodnega Balkana prihaja do krepitve prisotnosti zavezništva na pobudo predsednika ZDA Joeja Bidna, ki to regijo dobro pozna.

"Vsaka država članica zavezništva je pomembna, ko prispeva po svojih najboljših močeh. Slovenija ima zagotovo svoje mesto kot zelo pomembna članica Nata na Zahodnem Balkanu," je dejal Golob in dodal, da dodatne vojake Slovenija pošilja zato, da v tradicionalno nemirni regiji preprečijo nove spopade.

V Natovi misiji Kfor na Kosovu, v kateri je skupno več kot pet tisoč vojakov iz 28 držav, sicer trenutno deluje okoli 110 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Po Golobovi oceni je bil tridnevni vrh Nata v Washingtonu uspešnejši od pričakovanj. Po njegovih besedah je lahko zadovoljna predvsem Ukrajina. "Prišlo je do materializacije dolgoročnega odnosa med zavezništvom in Ukrajino, kar bo pripomoglo k temu, da se bo vojna v Ukrajini hitreje končala. V to sem prepričan," je dejal.

Zaveze k nadaljnji pomoči Ukrajini so najboljše sporočilo tudi Rusiji, da naj računa na dolgoročno podporo Zahoda Ukrajini, je še povedal Golob. "Skrajni čas je, da se Rusija zave potrebe po začetku pogovorov o miru," je dejal.

Golob o Orbanovi potezi: O miru se lahko pogovarjamo skupaj, ne na podlagi samostojnih akcij

Pojasnil je, da je pomembno sporočilo dobil tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je pred kratkim obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina.

"O miru se lahko pogovarjamo samo skupaj, ne pa na podlagi samostojnih akcij kogarkoli. Še posebej ne takrat, ko nima pooblastil širšega zavezništva. Glede tega smo bili enotni vsi in verjamem, da v bodoče na tem področju ne bo soliranja. Podano je bilo jasno sporočilo, da Viktor Orban ni govoril v imenu EU in zavezništva, ampak v svojem lastnem imenu," je dejal Golob.

Po premierjevem mnenju Slovenija glede nudenja pomoči v orožju Ukrajini ni tako zelo pomembna, lahko pa pomaga pri prepričevanju drugih držav za podporo ukrajinski formuli iskanja miru. Rusko agresijo je opredelil kot jasno kršitev mednarodnega prava, obenem pa je tudi priznal, da se je zaradi položaja na Bližnjem vzhodu pri državah globalnega juga omajalo zaupanje v zahodne države.

"Skupaj moramo dokazati, da nimamo dvojnih standardov in se moramo potruditi, da v Palestini pride do prekinitve spopadov in iskanja poti do trajnega miru," je dejal Golob, ki se danes po intervjuju za televizijo CNN vrača v Slovenijo.