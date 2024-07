Golob pohvalil vitalnost ameriškega predsednika Joeja Bidna

"Jaz sem imel včeraj večkrat priložnost govoriti s predsednikom Bidnom. Celotno zasedanje je bil z nami. Za razliko od nekaterih mlajših kolegov on ni zapustil zasedanja in je ves čas pazljivo poslušal in sodeloval v razpravi. Mislim, da to največ pove o njegovi vitalnosti in sposobnostih," je o aktualnem ameriškem predsedniku povedal Golob.

Dodal je, da se je v sredo na zasedanju v Washingtonu lahko prepričal, da je Biden pravi voditelj, kar zadeva zavezništvo.

Pozivi k odstopu Bidna

Zaradi šibke predstave na prvem televizijskem soočenju z republikancem Donaldom Trumpom pred novembrskimi predsedniškimi volitvami se v ZDA krepijo pozivi, naj 81-letni demokratski politik odstopi od kampanje.

Obenem se postavlja vprašanje, kakšna bo prihodnost zavezništva, če bo na volitvah slavil nekdanji predsednik Trump. Ta je namreč v času svojega predsedovanja pogosto kritiziral zaveznice, ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Prav tako ni naklonjen nadaljevanju vojne v Ukrajini.

Golob: Slovenija na dobri poti, da ...

Na vprašanje, ali ga morebitna Trumpova zmaga kaj skrbi glede na to, da Slovenija za obrambo ne namenja dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), je Golob odgovoril, da je Slovenija na dobri poti, da ta cilj doseže v predvidenih rokih.

"Zato smo tudi povečali svoje obrambne izdatke za prihodnje leto za 20 odstotkov. Letos pa je zaradi lanskih katastrofalnih poplav žal ta odstotek nekoliko upadel," je dejal Golob.