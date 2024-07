Pri tem je senator prosil Bidna, naj se odpove kandidaturi in da s tem priložnost mladim in elana polnim demokratskim guvernerjem in senatorjem, povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Biden ni najboljši kandidat"

"Ne moremo spregledati katastrofalnega nastopa predsednika Bidna v razpravi. Ne moremo prezreti ali zavrniti utemeljenih vprašanj, ki so se pojavila od tistega večera," je dejal senator, s čimer je imel v mislih prvo predsedniško soočenje s Trumpom konec junija.

"Razumem, zakaj želi predsednik Biden kandidirati. Enkrat nas je rešil pred Donaldom Trumpom in želi to storiti še enkrat. Vendar mora ponovno oceniti, ali je najboljši kandidat za to. Po mojem mnenju ni," je dodal.

Biden v anketah zaostaja za Trumpom

Bidnov nastop na soočenju je sprožil polemiko, ali je sposoben nadaljevati svoje delo, pojavili so se tudi številni pozivi politikov in vplivnih osebnosti, naj odstopi. Bivša predsednica spodnjega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je Bidna v sredo pozvala, naj hitro sprejme dokončno odločitev o vnovični kandidaturi, saj se čas izteka. Ob tem pa je izpostavila, da je odločitev njegova.

Vse daljšemu seznamu javnih osebnosti, ki pozivajo Bidna k odstopu od kandidature, se je v sredo pridružil ameriški igralec in režiser George Clooney. Foto: Guliverimage

"Predsednik se mora sam odločiti, ali bo kandidiral," je dejala Pelosijeva za ameriško televizijo MSNBC. "Vsi ga spodbujamo, naj se odloči, saj se čas izteka. Je priljubljen in spoštovan in ljudje želijo, da sprejme to odločitev," je dodala. Ugotovitvi novinarja, da je predsednik že jasno povedal, da ostaja kandidat, pa se je izognila, poroča britanski BBC.

Sedem demokratskih kongresnikov Bidna pozvalo k odstopu

Sedem demokratskih kongresnikov je medtem Bidna že pozvalo k odstopu od kandidature, prvi demokratski senator pa je v sredo javno podvomil o njegovih možnostih za izvolitev. Senator Michael Bennet iz Kolorada je za CNN dejal, da pričakuje zmago Trumpa proti Bidnu, morda celo z veliko razliko, poroča BBC.

Vse daljšemu seznamu javnih osebnosti, ki pozivajo Bidna k odstopu od kandidature, se je v sredo pridružil ameriški igralec in režiser George Clooney, ki je v hollywoodski eliti med glavnimi podporniki demokratov. Potem ko mu je na nedavni prireditvi uspelo zbrati rekordnih 28 milijonov dolarjev za Bidnovo kampanjo, ga je v današnjem prispevku za New York Times pozval k odstopu.

George Clooney Bidnu: V bitki s časom nihče ne more zmagati

"V bitki s časom ne more zmagati. Nihče od nas ne more. Grozno je reči, a Joe Biden, s katerim sem se pred tremi tedni srečal na zbiranju sredstev, ni bil tisti iz leta 2010, niti iz leta 2020. Bil je ista oseba, ki smo jo pretekli teden videli na soočenju s Trumpom," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave je Trump pred Bidnom. Republikanca bi podprlo 42,1 odstotka vprašanih, demokrat pa zaostaja za 2,1 odstotne točke.