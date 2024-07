Po soočenju med demokrati vlada nesoglasje glede nadaljnje podpore Bidnu, saj ga nekateri pozivajo k odstopu. Ankete sicer kažejo, da večina Američanov ne želi, da Biden odstopi od kampanje. Glede na zadnjo anketo časnika New York Times pa Biden za Trumpom po podpori zaostaja za šest odstotnih točk.

Biden je na predvolilnem zborovanju v Virginiji priznal slab nastop na soočenju in ga pripisal utrujenosti od mednarodnih potovanj.

Mediji sicer poročajo, da naj bi mu zaskrbljenost glede nadaljevanja kampanje izrazil celo bivši predsednik Barack Obama, ki tega uradno ni potrdil. Časnik New York Times pa danes navaja neimenovane Bidnove sodelavce, ki so v zadnjih mesecih ugotovili, da se stanje predsednika slabša. Pogosto naj bi bil zmeden in pozabljal naj bi, kaj govori oz. želi povedati.

Nekdanja predsednica kongresa Nancy Pelosi je povedala, da so vprašanja o tem legitimna, a zagotovila, da še vedno podpira Bidnovo kandidaturo.

Kot poroča Axios, se Biden zaveda težav, njegova kampanja pa namerava počakati še nekaj dni, da se odloči glede nadaljevanja. Prihaja pa sicer tudi do notranjih strankarskih spopadov in kritik na račun prve dame Jill Biden in predsednikovega sina Hunterja Bidna, ki naj bi Joeja prepričevala, naj vztraja.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je danes zagotovila, da se Biden nikakor ne umika iz volilne kampanje in da jo nadaljuje.

Proces izbire strankarskega predsedniškega kandidata je v ZDA dolgotrajen proces, ki zahteva nekoga, za katerim se lahko poenoti celotna stranka in bo sprejemljiv tudi za neopredeljene volivce. Tako blizu nacionalne konvencije doslej predsednik ZDA še ni odstopil od kandidature.

Bidnova podpredsednica Kamala Harris v anketah zaostaja za Trumpom bolj kot Biden. Če bi strankarsko vodstvo izbralo nekoga drugega, bi tvegalo, da izgubi podporo precejšnjega dela volivk ali temnopoltih. Edina sprejemljiva izbira bi bila odločitev Bidnovih delegatov na konvenciji za podporo nekomu drugemu, vendar je to zelo blizu novembrskih volitev.

Hipotetične ankete glede možnega Bidnovega naslednika trenutno zanimivo najbolje kažejo nekdanji prvi dami ZDA Michelle Obama, ki pa doslej še ni pokazala interesa za politiko. V tihi rezervi pa je že od začetka guverner Kalifornije Gavin Newsom.

Po navedbah BBC-jevega ameriškega partnerja CBS je Biden sodelavcem, ki so del njegove kampanje, povedal: "Preteklih nekaj dni je bilo težkih. Prepričan sem, da prejemate veliko klicev in prepričan sem, da imate mnogi tudi vprašanja. Naj to povem čim bolj jasno in čim bolj preprosto in naravnost: kandidiram. Sem kandidat Demokratske stranke. Nihče me ne izriva. Ne bom odšel."

Med brifingom v Beli hiši je tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre povedala, da se je Biden v zadnjih po telefonu pogovarjal z najvišjimi kongresnimi demokrati, vključno z vodjo manjšine v predstavniškem domu Hakeemom Jeffriesom, vodjo senatne večine Chuck Schumerjem, demokratski predstavnikom Južne Karoline Jamesom Clyburnom, nekdanjo predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi in senatorjem iz Delawara Chrisom Coonsom, ki je sopredsednik Bidnove kampanje. Jean-Pierre je pogovore - ki so potekali v torek in sredo - opisal kot "močne". Nekateri od teh demokratov so imeli mešane odzive na Bidnovo slabo razpravo prejšnji teden.