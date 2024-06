Bidnova predstava na soočenju s Trumpom zaskrbela demokrate

Prvo televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov je sinoči povzročilo resno zaskrbljenost pri demokratih glede Joeja Bidna, republikanci pa so bili z nastopom Donalda Trumpa zadovoljni, meni velika večina ameriških političnih analitikov. Debata je minila bolj v znamenju medsebojnih žalitev kot pa resne politične razprave.

Glavno vprašanje za demokrate pred soočenjem je bilo, ali bo 81-letnemu Bidnu uspelo pregnati skrbi o sposobnosti za nadaljnje vodenje ZDA.

Na pomembno soočenje se je pripravljal teden dni v predsedniškem letovišču Camp David, Trump pa je po drugi strani trdil, da se mu ni bilo treba pripraviti. Splošno mnenje analitikov je, da je imel republikanec na koncu prav.

Biden je soočenje začel slabo, s hripavim glasom, pri odgovarjanju na vprašanja voditeljev televizije CNN pa je večkrat izgubil tok misli. Po soočenju je njegov štab sporočil, da ga daje prehlad.

Trump zavajal, Biden zmerjal

78-letni Trump je medtem deloval bolj energično in napadalno, Bidna pa je večkrat uspešno zmedel z očitnimi zavajanji. Med drugim na primer, ko je zatrdil, da je v času napada njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2020 ponujal posredovanje nacionalne garde, vendar je demokratska voditeljica Nancy Pelosi to zavrnila. Glede zadnjih volitev je Biden Trumpu sicer očital, da je mevža, ki ne zna prenesti poraza.

Kandidata sta prišla pred kamere drug za drugim in se nista rokovala ne na začetku in ne na koncu soočenja, ki je minilo bolj v znamenju medsebojnih žalitev kot pa resne politične razprave.

Foto: Reuters Trump je trdil, da je Biden uničil ameriško gospodarstvo in celotno državo, ki se ji smeji ves svet, Biden pa mu je dejal, da je hujši od uličnega mačka, ker je imel spolne odnose s pornografsko igralko v času, ko je bila njegova žena noseča.

Biden je spomnil, da je Trump pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ta pa mu je nemudoma vrnil, da to velja tudi za njegovega sina Hunterja. V takšnem slogu sta potem nadaljevala uro in pol.

Vprašanja brez odgovorov

Trump na številna vprašanja voditeljev, kot na primer, kako bo pomagal Američanom glede visokih stroškov otroškega varstva, ni odgovoril, ampak je ponavljal, da je Biden odprl mejo za nezakonite priseljence, med katerimi so ljudje iz zaporov in duševnih bolnišnic, ki bodo postali demokratski volivci in uničili zvezni pokojninski sistem.

Biden na te in podobne obtožbe ni učinkovito odgovoril, ampak se je vidno trudil z osredotočanjem na odgovore na vprašanja.

Trump je skozi soočenje vztrajno poudarjal največje Bidnove slabosti pri volivcih. Ponavljal je, da vojne v Ukrajini sploh ne bi bilo, če bi bil on predsednik, ker da si ruski predsednik Vladimir Putin ne bi upal izvesti invazije. Bidnu je pripisal tudi krivdo za napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani.

Večkrat je omenil katastrofalen umik ameriške vojske iz Afganistana in visoko inflacijo ter trdil, da je bilo ameriško gospodarstvo pod njegovo vladavino najboljše v zgodovini.

Biden je precej manj učinkovito in na trenutke nerazumljivo našteval podatke o zgodovinsko dolgi rasti zaposlovanja, nižanju cen zdravil na recepte in skušal odgovornost za visoko inflacijo naprtiti Trumpu.

Foto: Reuters Biden prav tako ni popolnoma izkoristil vprašanja pravice do splava, ki jo podpira velika večina Američanov in je njegova glavna prednost pred Trumpom.

Analitiki imajo polne roke dela

Demokratska strateginja Donna Brazile je po soočenju za televizijo ABC dejala, da ni zaskrbljena, ker bo Biden prišel k sebi, komentatorji pa bodo v prihodnjih dneh obdelovali vse izrečene Trumpove laži.

Kljub temu pa je bila osrednja tema razprav analitikov in komentatorjev po soočenju, ali bodo demokrati pred volitvami morali najti drugega kandidata ali kandidatko.

"Edini, ki lahko odstrani Bidna iz predsedniške kampanje, je Biden sam. Vendar gre za ponosno osebo, ki verjame vase in misli, da je šlo le za eno slabo noč. Ta noč je potrdila vse skrbi okrog njegove kandidature," je dejal nekdanji politični strateg Baracka Obame David Axelrod.