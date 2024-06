Ukrajinska energetska infrastruktura predvsem v okolici mesta Harkov je bila ves konec tedna tarča napadov ruskih sil. Napadi na civilne tarče so po poročanju Deutsche Welle zahtevali vsaj eno smrtno žrtev – ruski agresor je ubil dvomesečna dojenčka. Več deset je bilo ranjenih. Zaradi uničenja energetske infrastrukture bo imel velik del Ukrajine vsaj danes težave z oskrbo z električno energijo.

In all regions, in every city, and in places under enemy fire, maximum efforts are being made to protect our people in the most difficult situations created by Russia’s terror.



I thank everyone who is working to save as many lives as possible. To all employees of the State… pic.twitter.com/Vasjm6MwgO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2024

V odgovor na ruske napade so ukrajinske sile na različne načine poizkušale napasti ruske vojaške cilje, od koder je ruska vojska bombardirala civilne tarče po Ukrajini. Tako so Ukrajinci napadli tudi cilje na okupiranem Krimu, nad katere so med drugim poslali pet raket ameriške izdelave, imenovanih ATACMS.

Today, after a Russian bomb strike, part of Kharkiv was left without power, halting the metro and electric transport. Regrettably, twelve people were injured, and one person was killed. Kharkiv suffers daily from Russian terror.



Russian combat aviation must be destroyed wherever… pic.twitter.com/SHbqRK4hEN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2024

Ruska protizračna obramba je uspešno ustavila vse rakete, vendar je ena eksplodirala nad plažo v mestu Sevastopol. Po trditvah ruskih oblasti je življenje izgubilo šest ljudi – med njimi naj bi bila dva otroka – več kot sto naj bi bilo ranjenih.

#BREAKING #UkraineRussiaWar The number of those killed in the Ukrainian attack on Sevastopol has risen to 3, with the number of injured now at 100. pic.twitter.com/RyfhWrnh7D — The National Independent (@NationalIndNews) June 23, 2024

Kremelj je za napad obtožil neposredno ZDA, ki so Ukrajincem v boju proti okupatorju pomagale z orožjem. Iz ruskega obrambnega ministrstva so tako po poročanju Deutsche Welle sporočili, da bo ta napad zagotovo dobil odgovor.