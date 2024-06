Iz Srbije preko tretjih držav v Ukrajino za 800 milijonov evrov orožja

Srbija je od začetka ruske invazije na Ukrajino izvozila za 800 milijonov evrov orožja, ki ga je preko tretjih držav prejel Kijev, razkriva britanski časnik Financial Times. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je navedbe delno potrdil in ocenil, da ni njegova odgovornost, kaj naredijo države z orožjem, ki so ga kupile od srbskih podjetij.

Večinoma naj bi šlo za strelivo, ki so ga kupile evropske države in ga nato dobavile Ukrajini. Srbija je tako okrepila svojo proizvodnjo in posredno pomagala Ukrajini, čeprav je Srbija ena od držav, ki ne podpira sankcij proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in Rusiji, danes poročajo srbski mediji.

"To je del gospodarskega preporoda in je za nas pomembno. Da, izvažamo strelivo. Ne moremo izvažati v Ukrajino ali Rusijo, ampak smo imeli veliko pogodb z Američani, Španci, Čehi in drugimi. Kaj pa naredijo s tem, je njihova stvar," je dejal Vučić.

Dodal je, da tudi če ve, kje pristane to strelivo, to ni njegova odgovornost. "Moja skrb je, da zakonito prodajamo naše strelivo. Moramo poskrbeti za svoje ljudi. To je vse, kar lahko povem. Imamo prijatelje v Kijevu in Moskvi. To so naši slovanski bratje," je še povedal.

Potrdil je še, da je vrednost orožja verjetno pravilna in da gre za orožje, ki so ga izvozili v zadnjih dveh do treh letih.