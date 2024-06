Združene države Amerike so v četrtek prepovedale nadaljnjo prodajo programske opreme Kaspersky Antivirus, enega najbolj prepoznavnih protivirusnih programov na svetu. Kot razlog za prepoved prodaje, ki so jo na ameriškem ministrstvu za trgovino označili za izredno edinstveno potezo, v Beli hiši navajajo varovanje ameriške državne varnosti. Ker je Kaspersky Lab rusko podjetje, Američane skrbi, da bi ruske oblasti lahko vplivale na njihove operacije ali jim neposredno naročale vmešavanje v tuje informacijske sisteme. Kaspersky Lab vsa tovrstna namigovanja medtem zanika.

V odločitvi o prepovedi prodaje programske opreme Kaspersky Antivirus v ZDA, objavljeni na spletni strani ameriškega urada za industrijo in varnost, je ta utemeljena s pojasnilom, da Kaspersky Antivirus državni varnosti Združenih držav Amerike, njenim državljanom in njenim informacijskim sistemom predstavlja nesprejemljivo varnostno grožnjo, ki je tako rekoč ni mogoče zaobiti z nobenim drugim ukrepom razen popolno prepovedjo.

Podjetje Kaspersky Lab je bilo v zadnjih letih večkrat tarča obtožb, da sodeluje z ruskimi oblastmi, predvsem z rusko obveščevalno službo FBS, vendar v podjetju vsa tovrstna namigovanja in sume zavračajo. Foto: Shutterstock

Prepoved prodaje programske opreme Kaspersky Antivirus in drugih storitev podjetja Kaspersky Lab v ZDA začne veljati 20. julija.

Odločitev administracije predsednika ZDA Joeja Bidna sicer ne prepoveduje nadaljnje uporabe programske opreme Kaspersky Antivirus. Posamezniki, podjetja in organizacije jo bodo tako lahko uporabljali še naprej, vendar s tem prevzemajo tudi popolno odgovornost za lastno kibernetsko varnost in morebitna tveganja, povezana z uporabo Kaspersky Antivirus, so sporočili v četrtek.

Do 29. septembra sicer velja rok, v katerem lahko zdajšnji uporabniki Kaspersky Antivirusa in drugih storitev ruskega podjetja poiščejo alternative. Po tem datumu bo podjetju Kaspersky Lab strankam v ZDA namreč prepovedano tudi ponujati kakršnekoli posodobitve programske opreme ali posodobitve baze podatkov s kibernetskimi grožnjami.

So na odločitev ZDA morda vplivala tudi domnevna ukradena e-sporočila, ki naj bi dokazovala, da je Kaspersky res delal za rusko vlado?



Spletna stran Inform Napalm, ki združuje prostovoljce, ki se v kontekstu vojne v Ukrajini ukvarjajo z OSINT (obveščevalno dejavnost zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov), je pred dnevi razkrila e-poštno komunikacijo in dokumente, ki naj bi dokazovali, da je bilo podjetje Kaspersky Lab vpleteno v razvoj vohunskih brezpilotnih letal oziroma dronov za rusko vojsko, natančneje v razvoj umetne inteligence za brezpilotna letala Albatross.



Do e-sporočil in dokumentov se je domnevno že aprila dokopala skupina ukrajinskih hekerjev, znana po vzdevku Cyber Resistance. Takrat so trdili, da so iz strežnikov podjetja Albatross izmaknili za več kot sto gigabajtov podatkov, med katerimi so bili tehnični dokumenti in ogromno elektronske komunikacije.

Kaspersky Lab: Gre za nesmiselne obtožbe

V podjetju Kaspersky Lab so se na odločitev oblasti ZDA o prepovedi njihove programske opreme odzvali z napovedjo (vir), da se ne bodo predali brez boja in da bodo za ohranitev poslov v Združenih državah Amerike uporabili vse razpoložljive pravne možnosti.

Uporabo programske opreme podjetja Kaspersky Lab je v zadnjih letih v javni upravi prepovedalo več držav, med drugim ZDA, Litva in Nizozemska. Foto: Shutterstock

Opozorili so tudi, da ZDA nimajo nobenih dokazov, da bi podjetje Kaspersky kadarkoli sodelovalo v dejavnostih, ki bi ogrožale ameriško državno varnost, in spomnili, da so s svojim prepoznavanjem ter opozarjanjem na kibernetske grožnje pravzaprav večkrat pomagali onemogočiti dejanske (kibernetske) grožnje nacionalnim interesom ZDA in njenih zaveznikov.

V podjetju so izrazili tudi mnenje, da podlaga za prepoved prodaje programske opreme podjetja Kaspersky niso argumentirana dejstva, temveč gre za zaskrbljenost zaradi teoretičnih groženj in vojne v Ukrajini, seveda tudi odraz trenutno zelo napetega geopolitičnega ozračja, predvsem na relaciji ZDA–Rusija.

