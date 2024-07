Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljek v nagovoru Američanom kritiziral odločitev vrhovnega sodišča, da ima predsednik ZDA imuniteto za vsa uradna dejanja in jo označil za nevaren presedan, ki položaj predsednika spreminja v položaj kralja, poroča televizija ABC. Bivši predsednik ZDA Donald Trump je odločitev označil za zmago demokracije.

"Odločitev skoraj zagotovo pomeni, da ni več nobenih omejitev za to, kaj lahko predsednik stori. To je bistveno novo načelo in nevaren presedan, saj moči urada ne bo več omejeval zakon. Edine omejitve bo postavil sam predsednik," je bil kritičen Biden.

"Ta država je bila ustanovljena na podlagi načela, da v Ameriki ni kraljev. Vsak od nas je enak pred zakonom. Nihče ni nad zakonom, niti predsednik. Današnja odločitev skoraj zagotovo pomeni, da ni praktično nobenih omejitev za to, kaj lahko predsednik stori," je dodal.

V zvezi z obtožbami za poskus razveljavitve izida volitev 2020 pa je Biden dejal, da ima javnost pravico izvedeti odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo 6. januarja 2021, še pred letošnjimi volitvami. "Predsednik je zdaj kralj nad zakonom. Američani bi morali temu nasprotovati. Jaz temu nasprotujem. Naj vas Bog blagoslovi in naj pomaga ohraniti našo demokracijo," je še dejal Biden.

Donald Trump. Foto: Reuters Vrhovno sodišče ZDA je v ponedeljek odločilo, da ima predsednik ZDA imuniteto za vsa uradna dejanja, ki jih ni opredelilo. Odločalo je sicer o Trumpovi pritožbi na zavrnitev imunitete v primeru obtožnice posebnega tožilca Jacka Smitha zaradi spodnašanja izida volitev 2020 in spodbujanja napada na kongres 6. januarja 2021.

Sedaj mora sodnica v primeru Tanya Chutkan odločiti, katera od očitanih dejanj v obtožnici so bila uradna in katera ne, čemur bo predvidoma znova sledila pritožba Trumpovih odvetnikov in sojenje se pred novembrskimi predsedniškimi volitvami ne bo začelo.

Trump je po odločitvi vrhovnega sodišča že vložil zahtevo za razveljavitev obsodbe v New Yorku zaradi ponarejanja poslovnih listih v zvezi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem odnosu. Trumpovi odvetniki trdijo, da bi bilo treba sodbo o denarju za molk zavrniti, ker je porota med sojenjem videla dokaze, ki bi jih po njihovem mnenju morala zaščititi predsedniška imuniteta, je razvidno iz pisma sodniku Juanu Merchanu, ki so ga opisali viri za ABC.

Obramba je medtem zaprosila za dodaten čas za predstavitev argumentov, kar bi lahko odložilo izrek kazni Trumpu, ki je predviden za 11. julij.