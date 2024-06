Voditelje in druge udeležence vrha je na večerjo na gradu v pristaniškem mestu Brindisi na jugu Italije povabil italijanski predsednik Sergio Matterella. Iz Bele hiše so sporočili, da se je Biden ne bo udeležil, pri čemer razloga za njegovo odsotnost niso navedli. Domnevno naj bi bil utrujen zaradi številnih obveznosti v zadnjih dneh.

Pred tem je ameriški predsednik poskrbel za šaljivo nejevoljo gostiteljice. Italijanska premierka Melonijeva, 47-letna voditeljica skrajno desne stranke Bratje Italije, ki je vsakega od udeležencev ob prihodu na vrh v letovišču Borgo Egnazia osebno pozdravila, je na Bidna čakala več kot 20 minut.

"Dame se ne pusti čakati na tak način," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa predsednika ZDA v šaljivem tonu podučila Melonijeva.

Biden appears confused as he SALUTES Italian Prime Minister Giorgia Meloni and then walks off at the G7 Summit.



