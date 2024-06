Voditelji držav članic skupine G7 se bodo zbrali na vrhu v Italiji

Voditelji držav članic skupine G7 se bodo danes zbrali na vrhu v južni Italiji, ki bo potekal do sobote. Pridružilo se jim bo tudi več drugih svetovnih voditeljev, na obsežnem dnevnem redu pa so med drugim nadaljnja podpora Ukrajini, kriza na Bližnjem vzhodu, okoljska vprašanja, odnosi s Kitajsko in migracije.

Vrha G7 se bodo udeležili voditelji vseh sedmih članic skupine: predsednik ZDA Joe Biden, francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz, britanski premier Rishi Sunak, kanadski premier Justin Trudeau in japonski premier Fumio Kishida, gostila jih bo italijanska premierka Giorgia Meloni. Na zasedanju bosta v imenu EU sodelovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Glavna tema bo podpora Kijevu

Med glavnimi temami bo nadaljnja podpora Kijevu v boju proti ruski agresiji, pri čemer se bo voditeljem v italijanski deželi Apuliji pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo po napovedih z Bidnom podpisal dvostranski varnostni sporazum. Več voditeljev bo nato v soboto odpotovalo še v Švico na dvodnevno mirovno konferenco za Ukrajino.

Pred tem bodo v južni Italiji danes in v petek obravnavali še številna druga vprašanja, kot so vojna v Gazi, podnebne spremembe, migracije, ekonomska varnost, vse bolj napeti trgovinski odnosi s Kitajsko in napetosti v indijsko-pacifiški regiji.

Pridružilo se jim bo več voditeljev arabskih držav

Voditeljem držav G7 se bo med drugim pridružilo več voditeljev arabskih držav, ki bodo sodelovali v pogovorih o reševanju krize na Bližnjem vzhodu.

Meloni je kot gostiteljica v luči številnih in raznolikih tem in izzivov povabila tudi voditelje Turčije, Indije, Argentine, Brazilije, Kenije, Alžirije in Afriške unije, generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa ter predstavnike Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke.

Za evropske voditelje bo vrh obenem priložnost za morebitne pogovore o razdelitvi položajev v evropskih institucijah po nedavnih evropskih volitvah.