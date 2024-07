"V Levici smo proti nakupom orožja. Prav tako smo za izstop Slovenije iz Nata. Nakupi orožja, za katere se zapravlja na stotine milijonov, so v nasprotju z voljo ljudi," so na vprašanje, ali je bila odločitev o izbiri ponudnika za nakup osemkolesnikov koalicijsko usklajena, odgovorili iz Levice. Odločevalce o nakupih in investicijah v orožje pozivajo k premisleku.

Premier Robert Golob je po prevzemu vodenja obrambnega ministrstva napovedal izbor ponudnika za nakup osemkolesnikov. Dejal je, da so se odločili za finsko Patrio, saj da gre za najugodnejšega ponudnika.

"Procesi znotraj vojske in ministrstva za obrambo, ki so trajali skoraj dve leti, so pripeljali do izbora – za zdaj bom rekel favorita oziroma najugodnejšega ponudnika, to je finska Patria," je dejal premier, ki je v sredo o nakupu osemkolesnikov govoril tudi s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom.

Levica: Nakup orožja je v nasprotju z voljo ljudi

Preverili smo, ali je izbira ponudnika koalicijsko usklajena, in za zdaj prejeli odgovor Levice. Kot je razbrati iz odgovora, se z nakupom ne strinjajo, čeprav osemkolesnikov in finske Patrie oziroma konkretnega nakupa v odgovoru ne omenijo.

"V Levici smo proti nakupom orožja. Prav tako smo za izstop Slovenije iz Nata. Nakupi orožja, za katere se zapravlja na stotine milijonov, so v nasprotju z voljo ljudi. Prizadevati si moramo za mir in miroljubne politike," so navedli v odgovoru, odločevalce o nakupih in investicijah v orožje pa pozvali k premisleku, ali nam je v današnjem času res treba zapravljati na stotine milijonov evrov za orožje po diktatu Nata in za tuje vojne ali je bolje ta sredstva nameniti socialni, stanovanjski, kulturni ali razvojno-znanstveni infrastrukturi, zaradi katere bi ljudje v Sloveniji lahko živeli nekoliko bolje, kot živijo danes.

SD: Podrobnosti ne poznamo



V koalicijski SD po premierjevi napovedi nakupa osemkolesnikov finskega podjetja Patria zatrjujejo, da ne poznajo vseh podrobnosti oz. ozadja, na podlagi katerih je obrambno ministrstvo dalo zeleno luč za nabavo. V koalicijski SD po premierjevi napovedi nakupa osemkolesnikov finskega podjetja Patria zatrjujejo, da ne poznajo vseh podrobnosti oz. ozadja, na podlagi katerih je obrambno ministrstvo dalo zeleno luč za nabavo. "V luči negativnega slovesa, ki jih ima nakup patrij v slovenski družbi, pa vsekakor predsednika vlade držimo za besedo, da bodo vsi prihajajoči postopki pridobitve osemkolesnikov transparentni ter v skladu z zakonodajo," so v pisnem odzivu navedli v SD.

"Trdno stojimo za tem, da je treba krepiti miroljubne politike, da mora Slovenija zastaviti ves svoj ugled in prizadevanja za to, da se akterji spravijo za isto mizo in se začnejo mirovni procesi o vseh konfliktih. Kot smo poudarjali pri Palestini in bili ves čas na strani priznanja, končanja genocida in vojne, je enako tudi pri Ukrajini, kjer menimo, da je skrajni čas, da se te stvari končajo, kajti na koncu vedno trpijo ljudje. Vojaška industrija je industrija, ki služi na trpljenju ljudi, največkrat na žalost nedolžnih civilistov," je dejala vodja Levice Asta Vrečko.

Menijo, da Slovenija za oboroževanje in vojaško sodelovanje v okviru Nata namenja mnogo preveč finančnih sredstev, prepričani pa so, da nakupom orožja za potrebe Nata in vojskovanja vse bolj nasprotuje tudi javnost. "To potrjuje tudi nedavna anketa Nata, ki je pokazala, da kar 61 odstotkov slovenske javnosti ne podpira dodatnega trošenja denarja za orožje. Prav tako se niža podpora javnosti članstvu v Natu. Danes bi članstvo v Natu podprlo le še 58 odstotkov vprašanih, kar Slovenijo uvršča na rep držav članic," navajajo v Levici.

Tudi v Levici ne vedo, koliko osemkolesnikov bodo kupili in kakšna bo cena

"Oboroževanje slovenske vojske se nadaljuje. Po nabavi topov in protiletalskih sistemov bo predvidoma sklenjen še en sporazum, po katerem naj bi Slovenija namesto vozil boxer kupila finske osemkolesnike patria, ki jih potrebuje za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in delovanje v okviru Natovih operacij po svetu. Ker pogajanja med obrambnimi ministrstvi Slovenije in Finske še potekajo, nimamo dostopnih podatkov o tem, za kolikšno število vozil naj bi šlo, kakšna bo njihova oprema in kakšna bo cena," so še sporočili iz Levice.