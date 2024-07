Ogromen požar pri Skradinu zajel hišo in avtomobile: na delu štirje kanaderji

Šibeniški gasilci so ob 8.46 prejeli obvestilo o požaru na odprtem prostoru na območju Skradina v naselju Ićevo. Zagoreli so trava, nizko rastlinje in gozd, po zadnjih informacijah pa je ogenj zajel tudi eno stavbo ter več avtomobilov, so za Index.hr sporočili iz Hrvaške gasilske zveze. Razmišljajo tudi o evakuaciji.