Potresna aktivnost na grškem otoku Santorini v Egejskem morju se nadaljuje in bo vztrajala še najmanj nekaj tednov, oceno grških seizmologov navaja nemška tiskovna agencija dpa. Premier Kiriakos Micotakis je med današnjim kratkim obiskom na otoku prebivalce pozval, naj ostanejo mirni in upoštevajo napotke pristojnih služb.

Med 26. januarjem in 4. februarjem je turistično izjemno priljubljeni Santorini streslo skupno že okoli 7.700 potresov, navaja dpa.

Po oceni seizmologov se bo serija potresov nadaljevala še nekaj tednov ali celo mesecev. Nekateri med njimi menijo, da bi se lahko zgodil potres z magnitudo 6, preden se bo potresna aktivnost umirila.

"Ne bom podajal nobenih ocen o tem, ali se bliža velik potres, vendar pa vsem svetujem, naj ostanejo mirni," je dejal Micotakis, ki je med obiskom na otoku preveril stanje pripravljenosti reševalnih služb.

Najmočnejši potres z magnitudo 5,2 so na Santoriniju izmerili v sredo zvečer. Tresenje tal do zdaj sicer ni povzročilo večje škode.

Kljub temu so oblasti sprejele številne previdnostne ukrepe in za otok v četrtek razglasile izredne razmere, sprva za 30 dni. Tja so preventivno napotile enote civilne zaščite, na morebitno reševalno operacijo pa se pripravlja tudi vojska.