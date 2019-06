Potnica trdno zaspala na letalu, potem pa so nanjo pozabili

Se vam je kdaj zgodilo, da ste med vožnjo z letalom trdno zaspali in vas je morala zbuditi stevardesa? Če je bilo tako, ste imeli srečo. V Kanadi je namreč veliko pozornosti vzbudila zgodba ženske, ki trdi, da je med poletom zaspala, nato pa se je nekaj ur po pristanku prebudila v mrzlem in temnem letalu, ki je bilo parkirano na pristajalni stezi ob letališču. Ženska, ki jo je letalsko osebje očitno pozabilo na letalu, trdi, da ima zaradi dogodka ponavljajoče se nočne more.

Tiffany Adams je povedala, da se je incident zgodil, ko je z letalsko družbo Air Canada 9. junija letela iz Quebeca v Toronto. Med poletom je zaspala, potem pa se je po poročanju BBC zbudila pripeta na sedež v mrzlem in temnem letalu, ki je bilo parkirano na pristajalni stezi ob letališki zgradbi. Na letalu v tem času ni bilo žive duše, saj ga je posadka zapustila že nekaj ur pred prebujenjem Adamsove iz globokega spanca.

Iz spanca se je zbudila nekaj ur po tem, ko je letalo pristalo

"Zbudila sem se okoli polnoči oziroma nekaj ur po tem, ko je letalo že pristalo. Bilo je mraz, ujeta sem bila na sedežu v popolni temi," je na Facebooku svojo izkušnjo opisala Adamsova, ki trdi, da zaradi dogodka še vedno doživlja nočne more. Celotno izkušnjo je opisala kot naravnost grozljivo. V prej omenjeni letalski družbi so incident potrdili in poudarili, da dogodek že preiskujejo.

V letalski družbi Air Canada so incident potrdili in poudarili, da dogodek že preiskujejo. Foto: Reuters

Adamsova je po tem, ko je ugotovila, da je še vedno na letalu, poklicala prijateljico in ji sporočila, kje je. Ta je nato poklicala na upravo letališča v Torontu, Adamsova pa je medtem v pilotski kabini našla žepno svetilko, s katero je privabila pozornost osebja, ki na letališču skrbi za prtljago. Ko je eden od delavcev videl, kaj se je zgodilo, je bil po njenih besedah šokiran.

Letalska družba ji je ponudila prevoz z limuzino in hotelsko namestitev

Kot je poudarila Adamsova, ji je osebje družbe Air Canada ponudilo prevoz z limuzino in hotelsko namestitev, vendar je to zavrnila, saj se je hotela čim prej vrniti domov. Predstavniki letalskega prevoznika so o incidentu z njo govorili že dvakrat, za dogodek pa so se ji ob tem že opravičili.