Na agenciji za civilno letalstvo letos prejeli že 134 prijav proti Adrii

Javna agencija za civilno letalstvo je kot nadzorni organ uresničevanja zakonodaje EU o pravicah potnikov v letalskem prometu letos do zdaj prejela 134 prijav proti Adrii Airways, predvsem zaradi odpovedi poletov in dolgih zamud. Prevozniku, ki se te dni spopada s povečanimi operativnimi težavami, so ob tem lani izrekli za okoli 35.500 evrov glob.

Adria Airways se že nekaj časa spopada s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj poletov, pred dnevi pa je sporočila, da bo do konca junija odpovedala več poletov. V družbi so pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov, predvidevajo pa, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali v začetku naslednjega meseca.

Zagotovili so, da obveščanje potnikov poteka in da se trudijo vsem potnikom, ki so jim polete odpovedali, najhitreje poiskati alternativne polete, a jeza potnikov je vse bolj izrazita, kar je razvidno tudi iz objav na družbenih omrežjih.

Zoper Adrio letos prejeli že 134 prijav

Na agenciji za civilno letalstvo, ki je v Sloveniji pristojna za nadzor ključnega dokumenta EU na področju pravic letalskih potnikov, to je uredbe o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom ob zavrnitvi vkrcanja, odpovedi ali veliki zamudi poletov, so navedli, da so letos proti Adrii dobili 134 prijav.

Na javni agenciji za civilno letalstvo so letos prejeli že 134 prijav zoper Adrio Airways. Foto: Klemen Korenjak

Zaradi zamude je prišlo 56 prijav, zaradi odpovedi poleta 74, zaradi zavrnitve vkrcanja pa štiri. Na vprašanje, ali je Adria do zdaj v teh primerih izplačevala odškodnine, so odgovorili, da je, a žal večkrat z zamudo.

Na agenciji so postregli tudi s podatkom, da so Adrii lani izrekli za 35.511 evrov glob, kar je levji delež vseh glob, ki je lani znašal 40.081 evrov. Ob tem so nekdanjemu nacionalnemu, zdaj pa zasebnemu letalskemu prevozniku, izrekli tudi več drugih ukrepov, kot so opozorila, opomini in zahteve za odpravo neskladij.

Število prijav raste sorazmerno s številom prepeljanih potnikov

Na agenciji so spomnili, da glede na to, da se število letalskih operacij v zadnjih letih povečuje, posledično raste tako število prepeljanih potnikov kot tudi temu sorazmerno število prijav na podlagi kršitev pravic iz omenjene evropske uredbe. Obenem je tudi ozaveščenost potnikov glede njihovih pravic z leti postala boljša.

Najpogostejše prijave in vprašanja izhajajo iz uresničevanja zahtev po odškodnini ali neizpolnjevanja predpisanega roka za odgovor letalskega prevoznika na odškodninski zahtevek potnika, ki traja dva meseca. Leta 2016 so proti vsem prevoznikom prejeli 146 prijav, predlani jih je bilo 149, lani 337, do 13. junija letos pa 208, od česar so jih 45 odstopili drugim pristojnim organom EU. Letos so evidentirali tudi 72 vprašanj potnikov, evidence telefonskih klicev pa ne vodijo.

Letos so zaradi povečanega zanimanja medijev in števila novinarskih vprašanj začeli dodatne administrativne postopke za vpisovanje podatkov na podlagi vrste prijavljenih dogodkov, na primer zamude poleta, odpovedi poleta, zavrnitve vkrcanja na letalo in slabše namestitve na letalu.

Agencija nima pristojnosti, da v imenu potnikov izterja odškodnine

Agencija potnikom ob tem svetuje, naj se ob težavah ravnajo po postopku, navedenem na spletni strani agencije, in naj uveljavljajo odškodninske zahtevke na pristojnem sodišču. Agencija namreč nima pristojnosti izterjave odškodnine v imenu potnikov, velikokrat pa že s svojimi prvimi dejanji v postopku postopke pospeši, so navedli.

Ugotavljajo tudi, da se potniki, ko dobijo odgovor prevoznika in z njim niso zadovoljni, obrnejo na agencijo, nato pa jih zelo razjezi, če agencija prav tako ugotovi, da jim odškodnina ne pripada. V tem primeru se potniki pogosto obrnejo tudi na medije.