Je Plenković prikrival podatke o premoženjskem stanju?

Ob prijavi premoženja hrvaški premier ni omenil nekaterih nepremičnin in zneska porodniškega nadomestila svoje žene Ane Maslać Plenković.

Foto: Reuters

Hrvaška komisija, pristojna za odločanje o navzkrižju interesov, je danes sprožila postopek proti predsedniku hrvaške vlade Andreju Plenkoviću zaradi nenatančnih informacij pri navedbi premoženjskega stanja. Ob prijavi premoženja hrvaški premier ni omenil nekaterih nepremičnin in zneska porodniškega nadomestila svoje žene Ane Maslać Plenković.

Komisija je na današnji seji odločila sprožiti postopek proti Andreju Plenkoviću, ker ni omenil, da je njegova žena solastnica nepremičnine v kraju Makoše nedaleč od Dubrovnika. Plenković ni natančno navedel niti zneska, ki ga je njegova žena prejela med porodniškim dopustom.

Bo Plenković plačal kazen za prikrivanje premoženja?

Člani komisije so zavrnili Plenkovićevo pojasnilo, da ga njegova žena ni obvestila o premoženju, ker ni vedela, da je podedovala tretjino nepremičnine od pokojnega očeta, saj je bila takrat mladoletna. Sprejeli niso niti pojasnila, da ni prijavil ženinega nadomestila, ker je bilo nižje kot njena plača. Komisija je poudarila, da so državni uradniki obvezani prijaviti vse bistvene spremembe, ki zadevajo prihodke, ne glede na to, ali gre za višje ali nižje zneske.

Proti Plenkoviću pa niso sprožili postopka v primeru velikosti njegovega stanovanja, ki ga je prijavil. Izvedenci so ugotovili, da se prijavljena velikost stanovanja ne razlikuje bistveno od dejanskega stanja.

Če bodo ugotovili, da je Plenković kršil zakon o preprečevanju navzkrižja interesov, lahko sledi denarna kazen.