Na Hrvaškem podaljšali veljavnost covidnih potrdil na eno leto

Na Hrvaškem so podaljšali veljavnost evropskega digitalnega covidnega potrdila. Foto: Matic Tomšič

Na priporočilo Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) so na Hrvaškem podaljšali veljavnost evropskega digitalnega covidnega potrdila z 270 na 365 dni, so objavili na spletni strani eudigitalnacovidpotvrda.hr.

Kot so pojasnili, se podaljšana veljavnost nanaša na vsa nova in že izdana potrdila. Državljanom, ki že imajo potrdila, ne bo treba še enkrat vložiti zahteve, ker bodo obstoječa potrdila samodejno podaljšali, so pojasnili.

Obvezna potrdila za zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi

Hrvaška bo 4. oktobra uveljavila obvezna evropska digitalna covidna potrdila za vse zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi. Če niso cepljeni ali prebolevniki, se bodo morali zunaj delovnega časa obvezno testirati na novi koronavirus, priporočljivo pred prihodom v službo. Testiranje je priporočeno najmanj dvakrat na teden. Brez izpolnjenih pogojev PCT zaposleni v zdravstvu ne bodo mogli priti na delovno mesto. Pogoj PCT ne velja za osebe, ki dostavljajo blago v zdravstvene ustanove in se v njih ustavljajo za kratek čas, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite.

Podobni ukrepi veljajo tudi za zaposlene v sektorju socialne oskrbe. Uporabniki tovrstnih storitev ne potrebujejo dokazil o pogojih PCT, temveč bodo pred vstopom v ustanovo morali podpisati izjavo, da niso imeli vročine niti težav z dihanjem ter da niso bili v stiku z okuženimi z novim koronavirusom. Pred vhodom jim bodo izmerili telesno temperaturo.

PCT tudi za nekatere bolnike

Evropska digitalna potrdila ali druga dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT bodo zahtevali tudi od nekaterih bolnikov v zdravstvenih ustanovah. Kot so poudarili, se za večino uporabnikov zdravstvenih storitev že prej uveljavljeni epidemiološki pogoji ne bodo spremenili.