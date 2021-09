Pozor: v teh dneh poteče veljavnost digitalnim covidnim potrdilom, natisnjenim konec junija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V teh dneh bo potekla veljavnost evropskim digitalnim covidnim potrdilom, ki so bila natisnjena med 24. in vključno z 29. junijem. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozivajo vse, ki so potrdilo natisnili v tem obdobju, naj ponovno natisnejo svoje potrdilo z osveženo QR-kodo oz. naj si jo osvežijo v mobilni aplikaciji zVEM.