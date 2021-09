Nemčija je Slovenijo uvrstila na seznam visoko tveganih območij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za potnike z visoko tveganih območij načeloma velja še desetdnevna karantena, ki jo je mogoče prekiniti ob predložitvi dokazila o prebolelosti ali cepljenju, ki se naloži na spletni portal. V primeru negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom jo je mogoče prekiniti najprej po petem dnevu karantene. Kdor potrdilo o cepljenju ali prebolelosti na portal naloži pred prihodom v Nemčijo, mu ni treba v karanteno.

Za vstop v Nemčijo od 1. avgusta za vse, ki so starejši od 12 let, velja splošna obvezna predložitev dokazila o prebolelosti ali cepljenju proti covid-19 ali negativnemu testu. Potniki, ki so bili v zadnjih desetih dneh na visoko tveganem območju, morajo pred prihodom v Nemčijo izpolniti tudi spletni obrazec, ki je dostopen tukaj.

Vrnitev na seznam, s katerega so nas umaknili junija

Nemčija je sicer Slovenijo s seznama visoko tveganih območij umaknila junija, ko so se epidemiološke razmere v naši državi izboljšale, zaradi porasta števila okužb v zadnjih tednih pa so zdaj Slovenijo znova vrnili na seznam. Tam sta po novem med drugim še Etiopija in Burundi. Posodobljen seznam bo stopil v veljavo v nedeljo. Nemški Inštitut Roberta Kocha sicer še svari potnike, da se pred potovanjem pozanimajo o seznamu držav, saj se ta lahko hitro spremeni.

