V petek spet prek tisoč novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek so v Sloveniji opravili 5534 PCR-testov na novi koronavirus in potrdili 1005 novih okužb, navaja NIJZ. Delež pozitivnih testov je znašal 18,2 odstotka, kar je več kot dan pred tem (17,2 odstotka).

Ob 5534 testih, ki so jih v Sloveniji opravili v petek, so potrdili 1005 novih okužb s koronavirusom, navajata NIJZ in sledilnik za covid-19. 14-dnevna pojavnost znaša 645 okužb na 100 tisoč prebivalcev.

Več sledi.