Preverjanje pogoja PCT v praksi: potrdilo je le ošinil s pogledom in to je bilo to

"Pred vstopom v restavracijo v središču Ljubljane sem morala pokazati potrdilo o izpolnjevanju PCT-pogoja, v bližnji kavarni pa me o tem niti vprašali niso in sem sedela znotraj, ne da bi gostinec vedel, ali izpolnjujem PCT-pogoj ali ne," pripoveduje bralka. Po veljavnem odloku so ponudniki gostinskih storitev dolžni preverjati dokazila gostov o izpolnjevanju pogoja PCT, a v praksi ni vedno tako.

"Vstopila sem v restavracijo in sedla za mizo. Natakar je prišel do mene, na hitro pogledal kartonček o cepljenju in to je bilo to. Že nekajkrat se mi je zgodilo, da ob vstopu v gostinski lokal od mene niso zahtevali ničesar," pripoveduje bralka.

Opisani izkušnji pritrjuje tudi Branko Meh iz Obrtno-podjetniške zbornice (OZS): "Nekje podrobno preverijo, ali gost izpolnjuje pogoj PCT, drugje le na hitro pogledajo, ali ima ustrezno dokazilo, spet tretji ne preverjajo ničesar."

Ohladitev prinaša nove težave

V praksi večina s pisnimi obvestili na vratih gostinskih lokalov opozarja na pogoj PCT, ko se gost usede v notranjosti lokala, pa povprašajo ali opozorijo na obveznost izpolnjevanja pogoja PCT. Nekateri pri preverjanju uporabljajo tudi aplikacijo.

"Do zdaj, ko je večina gostov posedala na terasah, PCT še ni prišel do izraza kot problematičen, to se bo začelo izražati v hladnejšem obdobju, ki je pred nami," pojasni predsednik upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cver.

Pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje) je po vladnem odloku za potrošnike obvezen v igralnicah, v prostorih, kjer se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v nastanitvenih obratih ter v notranjosti gostinskih obratov in na terasah lokalov, kjer ni mogoče zagotoviti najmanj treh metrov med robovi miz. S koncem avgusta morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi udeleženci športno-rekreativne dejavnosti, starejši od 15 let, če vadba poteka v zaprtih prostorih. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tako gostje kot tudi zaposleni.

Kdo nosi odgovornost?

Ponudniki gostinskih storitev so dolžni zagotoviti spoštovanje pogoja PCT, pri čemer se pogoj PCT preveri že pred vstopom v prostor gostinskega obrata. Če gost noče upoštevati pravil, lahko gostinec zavrne postrežbo. Odgovornost gostinec nosi v primeru, ko o zahtevanih pogojih ne obvesti gosta. V nasprotnem primeru bo za kršitev PCT-pogoja v notranjosti lokalov kaznovan gost, so zapisali na tržnem inšpektoratu.

Za sankcioniranje kršitev pa je pristojnih več inšpektoratov in policija. Primarno vlogo pri nadzoru nad izvajanjem odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ima zdravstveni inšpektorat.

Tržni inšpektorat izvaja nadzor nad določbami odloka o začasnih omejitvah pri ponujanju blaga in storitev potrošnikom pri opravljanju trgovinske dejavnosti in deloma gostinstva. Na področju gostinstva nadzor sicer opravljata uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in tudi Furs. Nadzore po odlokih o covidu izvajajo tudi drugi organi, v sladu s svojimi pristojnostmi.

Tržni inšpektorat izpolnjevanje pogoja PCT preverja pri vseh nadzorih v gostinskih obratih. "Pri zaposlenih oziroma osebah, ki prihajajo v stik s potrošniki, se preverja redno testiranje oziroma druga dokazila. Obenem se preverja tudi zagotavljanje izpolnjevanja pogoja PCT za goste: ali gostinci zagotavljajo preverjanje pogoja PCT pri gostih ter ali imajo na vidnem mestu nameščeno obvestilo, s katerim se potrošnike seznani, da so gostinske storitve v notranjosti mogoče le, če izpolnjujejo pogoj PCT," pojasnjujejo na tržnem inšpektoratu.

Visoke globe za kršitelje

Če gostinec ne izpolnjuje pogojev, določenih v veljavnem odloku, je predpisana globa od 4.000 do 100.000 evrov za pravno osebo, od 2.000 do 50.000 evrov za samostojnega podjetnika in od 400 do 4.000 evrov za posameznika, odgovorno osebo ali samostojnega podjetnika.

Globe za kršitve vladnih odlokov na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ki jih izreka policija, pa znašajo od 400 do 4.000 evrov.

Od 19. julija do 22. avgusta so vsi inšpekcijski organi skupaj opravili 12.831 nadzorov. Izrekli so 49 prekrškovnih sankcij, 351 opozoril in 262 upravnih ukrepov.

Zaradi neizpolnjevanja PCT-pogojev je bilo izdanih skupno 175 ukrepov, od tega 16 prekrškovnih sankcij in 75 opozoril. Zdravstveni inšpektorat pa je skupaj opravil 8.633 nadzorov, izrekel osem prekrškovnih sankcij in 18 opozoril.