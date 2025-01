Policija: Ni dvoma, da gre za umor lastnega otroka

V Zagrebu nadaljujejo iskalno akcijo za triletno deklico, s katero je 34-letna mama zakorakala v Savo in so jo v četrtek osumili kaznivega dejanja umora. Policija je namreč glede na njene izjave in dosedanje ugotovitve izključila možnost, da se je zgodila nesreča. Zaslišali so tudi njenega moža in druge osebe, ki bi lahko pomagale pri iskanju deklice. Iskalno akcijo so danes razširili proti Sisku.

Po prijetju 34-letnice v bližini Jankomirskega mostu so s policije sporočili, da mati izrecno sicer ni povedala, da je deklico ubila, je pa potrdila, da je s punčko v naročju vstopila v reko Savo. Vse, kar je izjavila, je le potrdilo sum, da gre za umor lastnega otroka, so še navedli pri zagrebški policiji. Glede na njene izjave so tudi izključili možnost nesreče in poskus samomora z otrokom v naročju.

Par ima še enega otroka, starega pet let, ki se dobro počuti, poročajo hrvaški mediji. Družine na centru za socialno delo niso obravnavali, naj pa bi se mama v preteklosti zdravila zaradi duševnih motenj.

Skupine, ki so vključene v iskanje, bodo danes akcijo razširile še na Sisaško-moslavaško županijo, a upanja, da bi deklico našli, je vse manj.

Nobenih sledi o deklici

Reševalne ekipe so v četrtek ves dan s čolni in brezpilotnimi letali pregledovale Savo od Jankomirskega mostu navzdol. Zaradi visokega vodostaja so razmere na terenu izjemno težke, noč pa je še dodatno otežila napore reševalnih služb. "Za zdaj še nimamo nobenih sledi," so v četrtek povedali na zagrebški policijski upravi.

"Takšne akcije še nismo imeli, vsaj zadnjih 15 let ne. Reka je dokaj čista, možnosti preživetja ob padcu v reko pa so zaradi zelo nizkih temperatur minimalne. Od Jankomirskega mostu do sisaško-moslavaške meje je približno 70 kilometrov, vendar so naše ekipe usposobljene za vse in jutri gremo še močneje v akcijo," pa je sinoči za hrvaški RTL povedal vodja županijskega centra 112 Antonio Stanić.

Tudi danes so na terenu reševalne ekipe, vključno s policijo, gasilci in hrvaško gorsko reševalno službo, ki rečno strugo preiskujejo s čolni, droni in podvodnimi skenerji.