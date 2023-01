Po sporu s športnim vozilom zapeljal v preddverje hotela #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V preddverju prestižnega hotela v Šanghaju se je v torek zgodil nenavaden incident. Lokalni mediji so poročali, da je voznik s športnim avtomobilom zapeljal skozi vrtljiva vrata hotela v njegovo preddverje, potem ko naj bi se sprl z vodstvom luksuzne nastanitve.

Lokalni mediji so poročali, da se je incident zgodil v torek, 10. januarja, Reuters pa je potrdil, da je stavba na videoposnetku hotel Jinling Purple Mountain v Šanghaju, potem ko je primerjal notranjost hotela s podrobnosti s fotografij z datotek.

Moški naj bi bil vznemirjen zaradi izgube prenosnega računalnika

Posnetek, ki ga je posnel očividec, prikazuje, kako belo vozilo, domnevno znamke Audi, zapelje v hotel skozi preddverje, nato čez podrte okvirje vrat, preden se neenakomerno premakne in prevrne še druge predmete. Skupina moških in uslužbencev je poskušala obkoliti avto, preden se je ta spet premaknil in končno ustavil pred vrati preddverja.

V zvezi z incidentom, v katerem ni bil nihče poškodovan, so aretirali 28-letnega moškega, predhodne preiskave pa so pokazale, da je bil vznemirjen zaradi izgube prenosnega računalnika med bivanjem v hotelu, poročajo policijski uradniki po navedbah lokalnih medijev.