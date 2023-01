Zagorelo v pristanišču: ogenj uničil vsaj 80 plovil #video

V ogromnem požaru, ki je včeraj zajel skladišče v mestu Marbella na jugu Španije, je bilo uničenih več kot 80 plovil in čolnov. Skupna vrednost čolnov in plovil v ribiškem pristanišču La Bajadilla je po besedah tamkajšnjih virov nekaj milijonov evrov, med njimi nekatera sama dosegajo milijonsko vrednost.

Alarm za nujne primere se je sprožil okoli 19. ure po lokalnem času, na kraj dogodka pa so prišli policija, gasilci in reševalci, ki so požar omejili do devete ure zvečer. Objekt, v katerem je zagorelo, naj bi bil v lasti marine Marbella, uporablja pa se za skladiščenje in popravilo čolnov ter drugih plovil.

V skladišču je bilo po poročanju DailyMaila okoli 80 čolnov, nekateri poročajo celo o stotih, dolgi naj bi bili od 20 do 40 metrov, a uradno tega še niso potrdili. Že včeraj je tiskovni predstavnik mestne hiše v Marbelli potrdil, da je požar gasilo okoli 30 gasilcev. Kot so navedli, na tem območju ni bila prizadeta nobena druga stavba.

Vzrok požara za zdaj ostaja nepojasnjen. Marina Marbella med drugim ponuja najem plovil ter pomoč strankam pri nakupu in dostavi plovil. Zgradba, v kateri je izbruhnil požar, se sicer uporablja kot zimsko pristanišče, kjer so shranjeni čolni, potem ko jih vzamejo iz vode. Nekateri izmed njih so na popravilu.