Gasilci v Celju s težavo do požara zaradi blokirane intervencijske poti #foto

Gasilci so imeli težave z dostopom do kraja požara, so opozorili pri policiji. Foto: Facebook /PGD Celje Gabrje

V Celju je v četrtek nekaj pred 7. uro zjutraj zagorelo v stanovanju stanovanjskega bloka na Nušičevi ulici. Starejšo gospo, ki se je nadihala dima, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. Težave z dostopom do mesta nesreča pa so imeli gasilci, saj so občani svoja vozila parkirali na mestih, kjer so označene intervencijske poti. "Šteje vsaka sekunda," so opozorili pri policiji.

Na Nušičevi ulici v Celju je v stanovanju stanovanjskega bloka po navedbah gasilcev zagorelo ob 6.45. Gasilci PGE Celje in PGD Celje Gaberje so požar pogasili, iz stanovanja odnesli onemoglo osebo, prostore prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Ogenj je uničil dnevni prostor. V požaru se je starejša oseba nadihala dima in jo zdravijo v Splošni bolnišnici Celje.

Na terenu so bila tri vozila in deset gasilcev, so na Facebooku še objavili pri PGD Celje Gaberje. Še en član je ostal v gasilskem domu v pripravljenosti.

Vozila občani pustili na intervencijski poti

Ob tej priložnosti so pri celjski policiji opozorili občane, naj vozil ne parkirajo na mesta, kjer so označene intervencijske poti, kot se je zgodilo v konkretnem primeru.

"V trenutkih gašenja požarov oziroma nudenja pomoči poškodovanim je pomembna vsaka sekunda," so še pozvali.