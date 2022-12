Tragedija v Franciji: v požaru umrlo najmanj deset ljudi, med njimi pet otrok #foto

Po navedbah lokalnih oblasti je požar izbruhnil ponoči malo po 3. uri v kraju Vaulx-en-Velin v predmestju Lyona. Najprej je zagorelo v pritličju stanovanjske zgradbe, nato pa so se ognjeni zublji razširili v zgornja nadstropja.

📝🇫🇷France Lyon: ten dead including five children in a violent fire in Vaulx-en-Velin. Ten people were killed in a fire started in a seven-storey building in this eastern suburb of Lyon. Four people are also in absolute emergency. A violent fire broke out at 3:12 a.m. this Friday pic.twitter.com/DGFCOH0PfY