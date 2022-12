Požar v Črni vasi: celotno poslopje je bilo v plamenih

Danes malo po 10. uri je na Brglezovem štradonu v Črni vasi zagorela starejša stanovanjska hiša. Ob prihodu gasilcev je bilo celotno poslopje v plamenih, ogenj pa se je širil na gospodarski objekt, ki se drži hiše, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Starejša stanovalka se je rešila sama, vendar se je pri tem nadihala dima.

Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Dežurni oddelek za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana bo zanjo uredil začasno nastanitev. Požar je stanovanjsko hišo uničil, gospodarsko poslopje pa delno poškodoval.

S pogorišča se je kadilo še po 15. uri, zato so gasilci Gasilske brigade Ljubljana kraj pregledali s termovizijsko kamero in ugotovili, da se sprošča para od gasilne vode. Pogorišče so preventivno še enkrat prelili z vodo, so še sporočili iz uprave.