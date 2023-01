Napoved spomladanskega prometnega kaosa v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana letos načrtuje dokončati nekatere večje infrastrukturne projekte, ki jih je začela že lani. Seveda bodo tudi letos začeli nekatere večje gradbene projekte, med njimi zagotovo izstopata obnova nadvoza nad obvoznico na Dunajski cesti in preureditev priključka Ljubljana Zahod - Vič. Dela na Dunajski cesti se bodo začela marca in na Viču spomladi, po koncu zimske sezone, na obeh gradbiščih pa lahko pričakujemo močno oteženo prometno pretočnost.

Letos bodo na Molu po dveh letih le končali dela na črnovaški cesti, končana bodo tudi dela na športnem kompleksu Ilirija. Rok za končanje del je postavljen na začetek oktobra, že spomladi pa naj bi končali prenovo nekdanje tovarne koles Rog. Čeprav bodo dokončanja teh projektov razveselila predvsem prebivalce Ljubljane, pa jim bo zagotovo nekaj sivih las povzročila napovedana obnova nadvoza nad obvoznico na Dunajski cesti in preureditev priključka Ljubljana Zahod - Vič.

Dela na cesti Črna vas potekajo s polno paro, a glede na trenutno stanje se zdi, da izvajalce čaka še precej dela, če želijo ujeti spomladanski rok.

Prenova bo trajala največ devet mesecev

Mol bo skupaj z Darsom že čez dva meseca začel prenavljati konstrukcijo nadvoza nad obvoznico na Dunajski cesti. Gre za eno najbolj obremenjenih cest v prestolnici in za eno pomembnejših vpadnic v središče mesta. Dela bodo trajala kar 270 dni, v tem času pa bodo pri Darsu izvedli prenovo konstrukcije nadvoza, Mol pa bo poskrbel za prenovo vozišča.

V okviru projekta so predvidene zamenjave dilatacij na objektu in na hodnikih, celotnega asfaltnega vozišča s hidroizolacijo in tistega pred objektom, vseh robnikov na objektu, celotnega odvodnega sistema, ograje za pešce z ustreznim nivojem zadrževanja na hodnikih, konzol nosilcev na komunalnih vodih ter vertikalne in horizontalne prometne signalizacije pred objektom in na njem. Načrtovana je tudi sanacija vseh razpok na armiranobetonskem objektu, vseh betonskih površin objekta, zamakanj in dostopa do objekta in pod njim. Vrednost prenove nadvoza na Dunajski cesti je 2,4 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, od tega bo skoraj 1,1 milijona evrov financirala Mol.

Nadvoz bo tudi zaprt za promet

Kot so potrdili na Molu, bo zagotovo potrebna zapora površine zaradi izvedbe del, saj cest in pripadajoče infrastrukture ne morejo prenavljati, če po njih poteka promet. "O podrobnostih zapore je prezgodaj govoriti. O tem bomo javnost pravočasno obvestili," so nam še odgovorili na Mol.

Stroji bodo brneli tudi na drugi mestni vpadnici

Nekoliko lažje bo urediti prometno pretočnost na priključku zahod - Vič, kjer se vozniki priključijo na Tržaško cesto in dostopajo do Pred skoraj tremi leti so že posodobili Dunajsko cesto, marca se bodo dela začela tudi na nadvozu. Foto: Ana Kovač Dolgega mostu. Tudi v tem primeru gre za eno najbolj obremenjenih mestnih vpadnic, dela pa bodo obremenila pretočnost prometa. Dela se bodo začela spomladi, po koncu zimske sezone, in bodo trajala dva meseca. Pri Darsu se zavedajo, da gre za prometno močno obremenjen cestni odsek, zato bodo dela opravljali povečini pod prometom, organizirali jih bodo na način, da bo promet čim manj oviran.

Obravnavano križišče je prometno zelo obremenjeno, kar se kaže predvsem v zgostitvah vozil v koničnih urah ter posledično zmanjševanju hitrosti vožnje na odseku avtoceste A2 na širšem območju priključka in zastojih vozil na pasu za prepletanje od razcepa Kozarje do priključka Ljubljana zahod. V jutranji konici sta najbolj obremenjena izvoz z avtoceste iz smeri Kozarij proti Barju ter uvoz na avtocesto v tej smeri, prav tako tudi Tržaška cesta iz smeri Brezovice proti središču mesta, v popoldanski konici pa del Tržaške iz središča mesta, so nam odgovorili na Darsu.

Dela namenjena izključno povečanju pretočnosti prometa

Na priključku zahod - Vič bodo poskrbeli za razširitev izvoznega kraka priključka Ljubljana zahod iz smeri Barja ter preureditev pasu za desne zavijalce v križišču s Tržaško cesto proti središču mesta z izvedbo pospeševalnega pasu in prestavitvijo obstoječe avtobusne postaje LPP ob Tržaški cesti. Obenem bodo uredili ločeni pas za zavijanje desno z regionalne ceste iz smeri Brezovice na priključek Ljubljana zahod. Z novo cestno ureditvijo bo treba prilagoditi tudi vse potrebne signalizacije in pripadajočo opremo.

Pogodbena vrednost preureditve krakov priključka Ljubljana zahod - Vič z ureditvijo priključevanja na Tržaško cesto v Ljubljani znaša 2,8 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Skladno z lani sklenjenim sporazumom o sofinanciranju stroškov rekonstrukcije priključka je bila delitev stroškov razdeljena v takšnem razmerju: Dars 77 odstotkov, direkcija za infrastrukturo (DRSI) 11 odstotkov in Mestna občina Ljubljana (Mol) 12 odstotkov.