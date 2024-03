Po napadu hutijevcev v Rdečem morju potonila britanska ladja #vŽivo

Pomembnejši dogodki dneva:



17.25 ZDA začele dostavljati pomoč prebivalcem Gaze iz zraka

17.10 Po napadu hutijevcev v Rdečem morju potonila britanska ladja

17.25 ZDA začele dostavljati pomoč prebivalcem Gaze iz zraka

ZDA so iz zraka začele dostavljati humanitarno pomoč Palestincem na območju Gaze, sta danes ob sklicevanju na vladne vire poročali ameriški televiziji CNN in NBC. Tri ameriška vojaška transportna letala C-130 so v enklavo odvrgla skupno 66 paketov z več deset tisoč obroki hrane, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Izvedli smo kombiniran zračni spust humanitarne pomoči v Gazo," je pod pogojem anonimnosti povedal uradnik ameriške vlade in dodal, da so letala skupno odvrgla 66 paketov hrane. Po navedbah britanskega BBC so ZDA danes dostavile več kot 30.000 obrokov hrane.

Da bodo ZDA začele dostavljati humanitarno pomoč prebivalcem Gaze iz zraka, je v petek napovedal ameriški predsednik Joe Biden. "Grozljiva vojna je ujela nedolžne ljudi, ki ne morejo nahraniti svojih družin, in videli ste, kaj se dogaja, ko skušajo priti do pomoči. Moramo storiti več in ZDA bodo v prihodnjih dneh storile več," je napovedal.

Število smrtnih žrtev spopadov med Izraelom in palestinski islamističnim gibanjem Hamas je v četrtek preseglo 30.000. Danes je ministrstvo za zdravje v enklavi sporočilo, da se je število še povečalo in zdaj znaša 30.320, potem ko so v zadnjih 24 urah našteli 92 mrtvih. Še 71.533 je ranjenih.

Medtem humanitarne organizacije opozarjajo na lakoto v enklavi, zlasti na severu, zaradi katere že umirajo otroci.

17.10 Po napadu hutijevcev v Rdečem morju potonila britanska ladja

Tovorno ladjo Rubymar, ki je bila na poti iz Združenih arabskih emiratov v Bolgarijo, so hutijevci napadli 19. februarja v Adenskem zalivu. Posadko ladje so kmalu po napadu evakuirali v Džibuti, iz plovila pa je začelo odtekati gorivo, zaradi česar je v morju nastal velik naftni madež.

Ladja je po navedbah osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom) v času napada prevažala več kot 41.000 ton gnojila.

Jemenske oblasti so posvarile pred okoljsko katastrofo, ki bi lahko sledila. Programski direktor organizacije Greenpeace na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki Julien Jreissati je pojasnil, da bi lahko gnojilo amonijev nitrat v morju pomembno vplivalo na morske ekosisteme.

Hutijevci so poleg ladje Rubymar pred obalo Jemna 19. februarja napadli še ameriški ladji Sea Champion in Navis Fortuna. Več zahodnih držav, vključno z ZDA in Veliko Britanijo, je v odgovor na napade sprožilo operacije za zaščito ladij v regiji.

Hutijevci napade na tovorne ladje v Rdečem morju izvajajo od novembra lani, pri čemer se sklicujejo na solidarnost s Palestinci v Gazi, ki se soočajo z intenzivnimi napadi izraelske vojske. V zadnjem času napovedujejo, da jih bodo še stopnjevali.