Žbogar: Slovenija vztraja, takojšnje premirje je nujno #vŽivo

Poudarki dneva:



8.53 Muzej na Zahodnem bregu solidarnostno razstavlja dela iz Gaze

Muzej na zasedenem Zahodnem bregu se je odločil na ogled postaviti dela palestinskih umetnikov iz Gaze. Razstava je opisana kot umetniška demonstracija v znak solidarnosti s palestinskim ozemljem, ki ga je vojna močno prizadela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To ni razstava," piše na znaku, ki stoji pri vhodu v Palestinski muzej v mestu Birzeit, samo nekaj kilometrov severno od Ramale, ter tako obiskovalce že takoj opozori na politično noto razstave. Vodstvo muzeja se je odločilo za svež prikaz sodobnih in starejših umetniških del iz Gaze ter druge kulturne dediščine, kot so tradicionalne noše in nakit ter arheološki artefakti, je povedal Ehab Besaiso, član muzejskega odbora in nekdanji palestinski minister za kulturo.

Muzej je prejel dela več sto umetnikov iz Gaze, ki so jih hranile izobraževalne in kulturne ustanove na Zahodnem bregu ter posamezniki. Razstava ni le gesta solidarnosti, temveč tudi poskus ohranitve palestinske dediščine s tamkajšnjega ozemlja, ki ji zaradi vojne grozi izbris, je Besaiso povedal za AFP. Palestinsko ministrstvo za kulturo v januarskem poročilu trdi, da je bilo od začetka vojne 24 kulturnih ustanov v Gazi popolnoma ali vsaj delno uničenih.

Muzejska postavitev je po mnenju Besaisa "popotovanje skozi palestinsko umetnost iz Gaze", predvsem v luči več deset umetnikov, pisateljev, pesnikov in novinarjev, ki so umrli v vojni. "To popotovanje potrjuje enotnost palestinskega naroda, ki jo izraelska zasedba poskuša uničiti," je še dodal. Pred vhodom na razstavo, ki so jo odprli sredi februarja, so se poimensko poklonili 115 umetnikom, vključno s tistimi, ki so v "genocidni vojni" umrli.

V glavni razstavni dvorani je kup ruševin, ki ponazarjajo uničenje, ki je doletelo Gazo, obiskovalce pa spremlja nenehno brenčanje, ki spominja na izraelske drone, ki ves čas preletavajo Gazo. Del postavitve je tudi posnetek rešilcev s tamkajšnjega ozemlja, ki prevažajo ranjence. Eden od napisov na slikah pravi: "Kako izgubiti več kot 7.000 ljudi? Na njih odvrzite bombo za bombo, nato pa preprečite, da bi jih rešili izpod ruševin." Ali pa: "Kako izgubiti dva milijona in pol prebivalcev? Odrežete jih od komunikacijskih tokov, elektrike, vode in življenja."

Vojna v Gazi se je začela po Hamasovem napadu na jug Izraela 7. oktobra lani, v katerem je življenje izgubilo približno 1.160 ljudi, večinoma civilistov, poroča AFP. V izraelskih napadih, ki so sledili, je do sedaj umrlo vsaj 29.780 ljudi, predvsem žensk in otrok, kažejo številke ministrstva za zdravje v Gazi.

7.55 Združeni narodi svarijo pred pretečo lakoto v Gazi

Več kot pol milijona prebivalcev Gaze je le korak oddaljenih od lakote, je v torek opozoril vodja Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) Ramesh Rajasingham. Kot je dejal, vsak šesti otrok v enklavi, mlajši od dveh let, trpi zaradi akutne podhranjenosti, skoraj celotno prebivalstvo pa se zanaša na nezadostne količine humanitarne pomoči.

"Vsaj 576.000 ljudi v Gazi, kar je četrtina prebivalstva, je le korak od lakote," je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov povedal Rajasingham in poudaril, da se skoraj celotno prebivalstvo Gaze zanaša na nezadostne količine humanitarne pomoči, ki uspejo priti v enklavo.

Po njegovih besedah vsak šesti otrok, mlajši od dveh let, trpi zaradi akutne podhranjenosti. "V Gazi je stopnja podhranjenosti otrok najhujša na svetu," mu je pritrdil namestnik vodje Svetovnega programa za hrano (WFP) Carl Skau.

Posvaril je, da ljudem na severu območja preti neizbežna lakota, medtem ko na jug enklave prispe nekaj pomoči, vendar je dobava neredna, količine pa nezadostne. V torek so nekaj pomoči v morje ob obali Gaze odvrgla letala iz Jordanije, Francije, Katarja, Egipta in Združenih arabskih emiratov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tiskovni predstavnik Ocha Jens Laerke je medtem v torek izraelsko vojsko obtožil, da konvojem s humanitarno pomočjo sistematično onemogoča dostop do ljudi v Gazi. Ob tem je zatrdil, da je evakuacija ranjenih in dobava humanitarne pomoči na severu palestinske enklave postala skoraj nemogoča.

7.35 Slovenija v Varnostnem svetu ZN vztraja pri prekinitvi ognja v Gazi

Pred zasedanjem, ki so ga sklicale Slovenija, Gvajana, Švica in Alžirija, so veleposlaniki teh držav novinarjem opisali položaj, pri čemer je Žbogar dejal, da razpravljajo o ameriškem osnutku resolucije, ki za večinsko podporo v Varnostnem svetu še ni na točki, kjer bi moral biti.

"Vsi se strinjamo, da je potrebna prekinitev ognja. Ameriški predlog še ni tam, da bi lahko dobil dovolj glasov za potrditev, ampak delamo naprej, da ustavimo pobijanje civilistov v Gazi," je dejal Žbogar in dodal, da je bila pred vojno polovica prebivalcev Gaze odvisna od humanitarne pomoči, zdaj pa so vsi, piše STA.

Diplomatski viri pravijo, da se bo delo na ameriškem predlogu resolucije nadaljevalo z upanjem, da bo do začetka muslimanskega svetega meseca ramazana 10. marca dosežen dogovor o premirju in izpustitvi talcev, ki so jih pripadniki palestinskega gibanja Hamas zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra lani. Varnostni svet ZN bi potem tak dogovor potrdil z resolucijo.

Žbogar je vztrajal, da je najpomembnejše takojšnje premirje. "Karkoli se bo zgodilo, moramo poskusiti s potrditvijo resolucije pred ramazanom," je dejal.

O položaju v Gazi so na zasedanju med drugim poročali predstavniki več agencij pod okriljem ZN in generalni sekretar organizacije Zdravniki brez meja Christopher Lockyear, ki je bil zelo kritičen do ameriške uporabe veta v Varnostnem svetu.

"Zgrožen sem, da ZDA vedno znova uporabljajo veto za oviranje prizadevanj za potrditev resolucije, ki bi zahtevala takojšnje premirje. Nov predlog ameriške resolucije je v najboljšem primeru zavajanje," je dejal in Varnostni svet pozval, naj zavrne vsako resolucijo, ki ne bo zahtevala premirja.

Namestnik ameriške veleposlanice Robert Wood je dejal, da je najboljša pot za trajni mir rešitev dveh držav, vendar so na tej poti ovire, kot je zadrževanje izraelskih talcev. "Brez izpustitve talcev ne more biti trajnega premirja v Gazi," je dejal in ponovil, da ZDA delajo na dogovoru o šesttedenskem premirju.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je menil, da je več kot očitno, da Washington nima več nobenega vpliva na Izrael, vendar ZDA vseeno blokirajo pot do miru. "Izpustitev talcev se ne bo zgodila brez premirja," je dejal, na koncu pa tudi on podprl rešitev dveh držav kot edino pot do trajnega miru.

Žbogar je medtem v čustvenem nastopu opisal usodo palestinskih otrok in ponovil, da Varnostni svet mora ukrepati ter zahtevati takojšnjo prekinitev ognja, ob tem pa pozval k spoštovanju humanitarnega prava in k dostavi humanitarne pomoči.

Ponovno je izrazil tudi podporo Organizaciji za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki so ji nekatere države odrekle finančno podporo zaradi obtožb, da so nekateri lokalni uslužbenci agencije sodelovali v napadu Hamasa na Izrael. "UNRWA je hrbtenica humanitarnega odziva v Gazi," je dejal Žbogar.