Slovenija se je v VS ZN pridružila obsodbi nasilja nad civilisti v Mjanmaru

Varnostni svet ZN je imel danes zasedanje o položaju v Mjanmaru na zahtevo Velike Britanije, ki pa je potekalo za zaprtimi vrati. Pred tem je devet članic Varnostnega sveta v posebni izjavi obsodilo nasilje nad civilisti v Mjanmaru, zahtevalo dostop humanitarne pomoči in izrazilo zaskrbljenost nad položajem žensk in manjšin v državi.

Veleposlanica Velike Britanije Barbara Woodward je pred zasedanjem skupaj s kolegicami in kolegi iz osmih držav članic Varnostnega sveta, vključno s Slovenijo, stopila pred novinarje in prebrala posebno izjavo, ki ostro obsoja nasilje nad civilisti v Mjanmaru in zahteva, da se to takoj preneha.

V izjavi so med drugim opozorili, da 18 milijonov prebivalcev Mjanmara potrebuje humanitarno pomoč, svoje domove pa jih je moralo zapustiti 2,6 milijona. Zaradi tega devet članic Varnostnega sveta, vključno z ZDA, Francijo, Japonsko in Južno Korejo, zahteva neoviran dostop humanitarne pomoči, posebno zaskrbljenost pa izražajo tudi nad položajem žensk in etničnih manjšin.

Člani Varnostnega sveta ZN so danes za zaprtimi vrati poslušali poročili posebnega odposlanca Skupnosti držav jugovzhodne Azije (Asean) za Mjanmar Alounkea Kittikhouna in pomočnika generalnega sekretarja ZN za Bližnji vzhod, Azijo in Pacifik Mohameda Khaleda Khiarija.

Ob obletnici državnega udara je sicer prejšnji teden nasilje v Mjanmaru obsodil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Mjanmarska vojska je 1. februarja 2021 izvedla državni udar in aretirala demokratično izvoljene državne voditelje na čelu s predsednikom Win Myintom in državno svetnico Aung San Suu Kyi. Državni udar je povzročil izbruh nasilja po vsej državi, mjanmarska vojska pa odtlej neredko bombardira civiliste, izvaja množične poboje, posilstva in požige vasi.