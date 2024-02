Unicef svari pred "eksplozijo" smrti otrok v Gazi #vŽivo

Zaradi hudega pomanjkanja hrane, vse večje podhranjenosti in hitrega širjenja bolezni bi lahko kmalu prišlo do ogromnega porasta števila smrti otrok v Gazi, so v ponedeljek posvarile agencije Združenih narodov. Po skupni oceni agencij je v Gazi najmanj 90 odstotkov otrok, mlajših od pet let zbolelo za eno ali več nalezljivimi boleznimi.

V palestinski enklavi, kjer Izrael med trajajočo ofenzivo več kot štiri mesece močno omejuje dobavo humanitarne pomoči, sta varna pitna voda in hrana zelo redki, skoraj vsi mlajši otroci pa se soočajo z nalezljivimi boleznimi, so posvarili Sklad ZN za otroke (Unicef), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Svetovni program za hrano (WFP).

Predstavnik Unicefa Ted Chaiban je posvaril pred "eksplozijo" števila smrtnih primerov otrok v Gazi, ki bi se jih lahko preprečilo. Po skupni oceni agencij je v Gazi najmanj 90 odstotkov otrok, mlajših od pet let zbolelo za eno ali več nalezljivimi boleznimi. Sedemdeset odstotkov jih je imelo diarejo, kar je 23-krat več v primerjavi z letom 2022.

"Lakota in bolezen sta smrtonosna kombinacija," je dejal direktor urada WHO za izredne razmere Mike Ryan. Kot je pojasnil, lačni, oslabljeni in globoko travmatizirani otroci pogosteje zbolijo, bolni otroci pa ne morejo dobro absorbirati hranil.

Glede na ocene agencije ZN je skoraj 16 odstotkov otrok, mlajših od dveh let na severu Gaze hudo podhranjenih, na jugu enklave pa ta delež znaša pet odstotkov. Ker so ocene osnovali na podatkih, zbranih januarja svarijo, da so dandanes verjetno razmere še precej hujše.

Agencije so v sporočilu za javnost pozvale še k varnem, neoviranem in trajnem dostopu do humanitarne pomoči. To med drugim vključuje hranljivo hrano, nujne storitve za podhranjene in dostop do zdravstvene oskrbe. Obenem bi se moralo zdravnike in zdravstvene delavce zaščititi pred napadi.

Varnostni svet Združenih narodov bo danes predvidoma glasoval o resoluciji o Gazi, ki jo je predlagala Alžirija. Resoluciji, ki med drugim poziva k takojšnji prekinitvi ognja, nasprotujejo ZDA, ki naj bi pripravile svoj osnutek resolucije. V njem naj bi prvič doslej omenile prekinitev ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Alžirija v svojem osnutku resolucije zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja, ki jo morajo spoštovati vse strani. V resoluciji tudi nasprotujejo prisilni razselitvi Palestincev in zahtevajo izpustitev vseh talcev, ki so še v Gazi. Podobno kot pretekla besedila, ki so bila trn v peti ZDA in Izraelu, resolucija ne obsoja napadov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani.

ZDA so že konec tedna posvarile, da se jim predlog ne zdi sprejemljiv, in zagrozile z vetom. So pa zato ameriški diplomati domnevno pripravili svoj predlog resolucije, ki ga je v ponedeljek videla tudi francoska tiskovna agencija AFP. Za zdaj sicer ni znano, kdaj bi se lahko glasovalo o ameriškem predlogu, češ da se jim ne mudi, je za AFP dejal višji predstavnik ameriške administracije.

Čeprav je v resoluciji omenjen izraz prekinitev ognja, ki so se ga ZDA doslej izogibale, pa ne poziva k takojšnji prekinitvi sovražnosti. Tako v resoluciji podpirajo "začasno prekinitev ognja v Gazi v najkrajšem možnem času, in sicer po načelu, da bodo izpuščeni vsi talci". Omenijo tudi zaskrbljenost glede Rafe, češ da Izrael na skrajnem jugu Gaze ne sme pod nobenim pogojem začeti večje kopenske ofenzive.