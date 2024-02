Netanjahu vztraja pri ofenzivi na Rafo #vživo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je kljub opozorilom mednarodne skupnosti v soboto potrdil, da izraelska vojska namerava izvesti ofenzivo v Rafi na jugu Gaze, kamor se je zateklo 1,5 milijona Palestincev. Pogajanja o morebitnem premirju med Izraelom in gibanjem Hamas so medtem zastala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pomembnejši poudarki dneva:



Varnostni svet Združenih narodov bi lahko prihodnji teden na predlog Alžirije glasoval o resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, so v soboto za francosko tiskovno agencijo AFP povedali diplomatski viri. Toda ZDA znova grozijo z blokado glasovanja z uporabo pravice do veta.

Alžirija je sprožila razprave o novem predlogu resolucije, potem ko je Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu konec januarja Izraelu odredilo sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev nujno potrebne humanitarne pomoči v Gazi.

Vojna v Gazi se je začela z napadom palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra lani, ki je po izraelskih navedbah zahteval okoli 1160 smrtnih žrtev na izraelski strani. Izrael je na napad odgovoril z obsežno ofenzivo na območju Gaze, pri čemer je bilo po palestinskih navedbah ubitih najmanj 28.985 ljudi, večinoma žensk in otrok, navaja AFP. Foto: Guliverimage

Najnovejša različica besedila resolucije, ki jo je v soboto dobila v vpogled AFP, zahteva "takojšnjo humanitarno prekinitev ognja, ki jo morajo spoštovati vsi vpleteni". Prav tako zavrača prisilno razseljevanje palestinskega civilnega prebivalstva in zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh talcev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je kljub opozorilom mednarodne skupnosti v soboto potrdil, da izraelska vojska namerava izvesti ofenzivo v Rafi na jugu Gaze, kamor se je zateklo 1,5 milijona Palestincev. Pogajanja o morebitnem premirju med Izraelom in gibanjem Hamas so medtem zastala, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Seveda bo do ofenzive prišlo šele potem, ko bomo civilistom na območjih spopadov omogočili, da se preselijo na varna območja," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Netanjahu. Vendar pa je vztrajal, da se Izrael pri tem vprašanju ne bo uklonil pritisku mednarodne skupnosti.

"Kdor nam želi preprečiti delovanje v Rafi, nam s tem sporoča, naj izgubimo vojno," je menil izraelski premier in dodal, da tega ne bo dovolil, saj da bo obračunal z vodstvom palestinskega gibanja Hamas, kar je po njegovih besedah le vprašanje časa.

Netanjahu se je odzval tudi na poročanje medijev, da bi lahko ZDA in nekatere druge zahodne zaveznice priznale palestinsko državo brez soglasja Izraela, in dejal, da bo Izrael pod njegovim vodstvom ostro nasprotoval takšnemu enostranskemu priznanju.

Povedal je še, da vprašanja premirja in trajnejše rešitve za konec konflikta v Gazi ne bo narekovala mednarodna skupnost, temveč je po njegovem rešitev mogoče doseči le z neposrednimi pogajanji med obema stranema brez predpogojev.

Pogajanja o prekinitvi ognja, ki so v zadnjem času potekala v Egiptu ob posredovanju Katarja in ZDA, so medtem nekoliko zastala, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v soboto na varnostni konferenci v Münchnu povedal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani.

Številne države in mednarodne organizacije poleg tega v zadnjih dneh pozivajo Izrael, naj se vzdrži napada na Rafo, vendar so za zdaj vsakokrat naletele na gluha ušesa. Proti neomajnosti izraelskih oblasti pa je v soboto protestiralo tudi več tisoč Izraelcev, poroča dpa. Foto: Reuters

"Vzorec v zadnjih dneh ni ravno obetaven," je dejal in dodal, da prizadevanja za prekinitev ognja poleg stališč Izraela in Hamasa otežuje vztrajanje več držav, da mora vsako novo premirje vključevati dogovor o izpustitvi izraelskih talcev, ki ostajajo v Gazi.

Številni so se zbrali v Tel Avivu in blokirali več cest, protesti so potekali tudi blizu Netanjahujeve vile v Cezareji. Nekateri protestniki so pozivali k novim volitvam, drugi pa so se zavzemali predvsem za prekinitev ognja v Gazi in dogovor s Hamasom o osvoboditvi talcev.

Izraelska vojska medtem ob pripravah na ofenzivo v Rafi nadaljuje operacije na jugu Gaze, predvsem v mestu Han Junis, kjer po navedbah izraelskih sil potekajo ostri spopadi. V zadnjem dnevu je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 127 ljudi, skupno število ubitih Palestincev od 7. oktobra pa po zadnjih podatkih oblasti v palestinski enklavi znaša najmanj 28.985, še 68.883 je ranjenih.