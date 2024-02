ZDA: Izrael naj muslimanom med ramazanom omogoči dostop do mošeje Al Aksa #vŽivo

ZDA so v sredo pozvale Izrael, naj muslimanskim vernikom v času svetega meseca ramazana zagotovi dostop do mošeje Al Aksa v vzhodnem Jeruzalemu, potem ko je skrajno desni izraelski minister za notranjo varnost Itamar Ben-Gvir nedavno predlagal prepoved dostopa do mošeje za Palestince z zasedenega Zahodnega brega.

Poudarki dneva:



7.15 ZDA: Izrael naj muslimanom med ramazanom omogoči dostop do mošeje Al Aksa

"Kar zadeva mošejo Al Aksa, še naprej pozivamo Izrael, naj v skladu s preteklo prakso med ramazanom mirnim vernikom omogoči dostop do Tempeljskega griča," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To ni pravilno le z vidika zagotavljanja verske svobode, do katere so upravičeni, ampak tudi z vidika varnosti Izraela. Izraelu ni v interesu, da bi se napetosti na Zahodnem bregu ali v celotni regiji še povečale," je Miller dodal v odzivu na izjave vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije.

Hanija je namreč pred tem v sredo v televizijskem nagovoru pozval muslimanske vernike na vseh zasedenih ozemljih, naj od prvega dne blagoslovljenega meseca ramazana, ki se začne 10. marca, v skupinah ali sami molijo v Al Aksi, da bi prekinili obleganje Gaze.

Do njegovega poziva pa je prišlo po tem, ko je izraelski minister za notranjo varnost Itamar Ben Gvir, ki se zavzema za judovski nadzor nad Tempeljskim gričem, nedavno pozval k omejitvi dostopa do svetega območja za Palestince z zasedenega Zahodnega brega.

Tempeljski grič leži v vzhodnem Jeruzalemu in je za Jude najsvetejši kraj, na območju pa se nahaja tudi mošeja Al Aksa, ki je tretji najsvetejši kraj za muslimane. Mošeja je pod muslimansko upravo, Izrael pa je odgovoren za njeno varnost. V skladu s sporazumom z muslimanskimi oblastmi lahko Judje in pripadniki drugih ver obiskujejo območje, a tam ne smejo moliti. V preteklih letih je bilo območje že večkrat prizorišče obračunov med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami.