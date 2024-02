Odmeven besedni spopad med Izraelcem in njegovim nekdanjim klubom

Ob porazu Izraela proti Sloveniji v kvalifikacijah za EuroBasket 2025 (79:88) je v Kopru pomembno vlogo v zasedbi Izraela odigral Yiftach Ziv, ki je za svojo reprezentanco dosegel devet točk. Ta je od leta 2021 do 2023 nosil dres Maccabija iz Tel Aviva, nato pa je lani okrepil Granado, kjer pa se je njegova epizoda končala že po nekaj mesecih, saj je že pred začetkom novega koledarskega leta prestopil k francoskemu Saint-Quentinu.

V odmevnem pogovoru za izraelski medij YNet News je zatem med drugim spregovoril o svojem obdobju v dresu španskega kluba, pri čemer je ocenil, da se je po začetku silovitih spopadov med Izraelom in Palestino 7. oktobra nekaj spremenilo. "V Granado sem prišel, da bi postal vodilni igralec, in na začetku sezone je bilo res tako. Res sem igral dobro. Nismo bili najboljši v španski ligi, a smo se dobro kosali z vrhunskimi ekipami," je dejal Ziv, ki je spregovoril o obdobju, ko v dresu španskega prvoligaša ni našel svojega mesta. "Na začetku sem bil zelo vesel, od 7. oktobra pa sem šel skozi zelo neprijetno obdobje, tako profesionalno kot osebno," je dejal. "Ne v tolikšni meri, da bi se mi dejansko kaj zgodilo, ampak na ulici sem se bal govoriti hebrejsko. Kar naprej gledaš desno in levo. Največja težava je bila, da me ekipa preprosto ni podpirala, zapustili so me," je bil neposreden 28-letni košarkar.

Yiftach Ziv se je v nedeljo mudil v Kopru (na sliki s številko 99). Foto: www.alesfevzer.com

Ob tem se je obregnil tudi ob odnos glavnega trenerja Granade Pabla Pina. "Ali je normalno, da me dva dni pozneje ne vpraša, kako sem, in se z mano sploh ne pogovarja? Nobenega dvoma ni, ker sem Izraelec in Jud. Preprosto so me izobčili. To me je res bolelo, saj sem prvič zaigral na tujem in sem se tega res veselil," je še dodal organizator igre, ki se je zatem preselil v Francijo.

Na besede Ziva so se odzvali tudi pri Granadi

Na besede Ziva so se zatem odzvali tudi v španskem klubu. "Igralcu sta na športni ravni že pred 7. oktobrom slabila statistika in tudi njegov položaj v ekipi, kar je mogoče dokazati in zabeležiti v njegovi statistiki, zbrani med tekmami, odigranimi že pred izbruhom konflikta med Izraelom in Palestino," so zapisali v izjavi za javnost.

"Ko je govoril o tem, da nas nikoli ni zanimalo njegovo osebno življenje, je to popolna neresnica, kar je razvidno tudi iz izjav na novinarskih konferencah in intervjujih našega trenerja," je dodano v sporočilu za javnost Granade. Govorili so tudi o skrbi za brata Yiftacha Ziva, ki se je pridružil izraelski vojski. "Klub je ves čas kazal zanimanje za njegov položaj. Pravzaprav smo že na potovanju ekipe v Bilbao vedeli, da sta bila njegov oče in brat poklicana k sodelovanju v vojni, in isto jutro smo izvedeli, da del njegove družine potuje v Gazo," so sporočili iz kluba.

"Od trenutka, ko smo izvedeli za igralčeve izjave za izraelske medije, smo ugotovili, da so popolnoma neresnične in da se nanje ne bomo odzvali, saj to ni naš način ravnanja z igralci, ki so bili del kluba. Kljub temu nam ni preostalo drugega, kot da na kratko in resnično pojasnimo nekatere komentarje, ki se pojavljajo v omenjeni izjavi," so še zapisali pri španskem prvoligašu.

