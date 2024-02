Franci Kek na košarkarski tekmi vdrl na igrišče

Igralec in nekdanji poslanec stranke Zares je na košarkarski tekmi med Izraelom in Slovenijo v Kopru v znak protesta proti izraelskim napadom na Gazo vdrl na igrišče ter se ulegel na tla. Na tribune so ga pospremili varnostniki. Košarkarska tekma, ki je veljala za varnostno tvegano, je minila mirno, so povedali na koprski policijski upravi.

V času globalne brezbrižnosti je potrebno vstati iz cone udobja in jasno povedati, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci in da Netanjahu, ko se pogleda v ogledalo, v njem vidi Hitlerja. Današnja košarkarska tekma je bila ob vsem tem drugorazredna tema. pic.twitter.com/B1emuEfgSV — Franci Kek (@FranciKek) February 25, 2024

V dvorani Bonifika si je tekmo ogledalo okoli 2.400 gledalcev, med njimi pa so bili številni protestniki. Ti so izrazili nasprotovanje napadom na Gazo, ki jih je Izrael začel izvajati po napadu palestinske teroristične organizacije Hamas 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih več kot tisoč ljudi. Protest je potekal tudi pred dvorano.

Fotogalerija 1 / 9

Nad Koprom je večkrat zakrožil policijski helikopter

Varnostniki so iz dvorane pospremili dva domnevna kršitelja zakona o javnem zbiranju oziroma zakona o zasebnem varovanju. Proti njima bodo uvedli prekrškovni postopek, so napovedali policisti. Ob tem niso pojasnili, ali gre za privržence Solidarnostnega odbora za svobodno Palestino, ki so kljub izrecni prepovedi v dvorano prinesli nekaj zastav in transparentov, poroča STA.

Kot so še povedali na policiji, so varovanje izvedli skladno z izdelanim načrtom, pri tem pa so uporabili tudi tehnična sredstva za fotografiranje, video- in avdiosnemanje. Varnostni ukrepi so bili zelo opazni. Nad Koprom je večkrat zakrožil policijski helikopter, okrog športne dvorane pa je bilo parkiranih več deset policijskih vozil. Nastope izraelskih športnikov v tujini že desetletja povsod spremljajo podobni ukrepi zaradi nevarnosti terorističnih napadov.

Slovenci premagali Izraelce

Slovenski košarkarji so proti Izraelcem dosegli zastavljeni cilj in po drugi zaporedni zmagi v kvalifikacijah za EuroBasket 2025 v razprodani Bonifiki z eno nogo odločno že stopili na prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostili Ciper, Latvija, Finska in Poljska.



"To je za nas res pomembna zmaga, čestitke igralcem, prestali so vse težke trenutke, napake in to je njihova zmaga," je v prvem komentarju po zmagi Slovenije nad Izraelom (88:79) v drugem krogu kvalifikacij za EuroBasket 2025 povedal selektor Aleksander Sekulić, ki je bil razen z začetkoma na obeh tekmah zadovoljen s predstavami svojih varovancev. "Kaj je vzrok za slabši uvod, zdaj težko rečem, bomo pa skušali to analizirati in ugotoviti," je še dejal prvi mož izbrane vrste. V središču dogajanja je bilo tudi dogajanje ob parketu.