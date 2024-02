Ameriški vojak se je protestno zažgal pred izraelskim veleposlaništvom #video

Incident se je pred izraelskim veleposlaništvom v Washingtonu zgodil v nedeljo okoli 13. ure po lokalnem času.

Uslužbenci ameriške tajne službe so moškega uspeli pogasiti, nato pa so ga s hudimi opeklinami odpeljali v bolnišnico, kjer se zdaj nahaja v kritičnem stanju.

⚡ 🇺🇲🇮🇱 US soldier sets himself on fire outside the Israeli embassy in the US in Washington.



It is suspected that this was in protest for Palestine.



"I will be no longer complicit in genocide." He shouted.



The incident occurred on Sunday afternoon, officials…