Po streljanju izraelskih sil na Palestince obsodbe tudi iz Slovenije #video #vŽivo

Potem ko je izraelska vojska v četrtek streljala na Palestince v bližini mesta Gaza, ki so čakali na humanitarno pomoč, in pri tem ubila 112 ljudi, še 760 pa jih je poškodovala, se iz sveta vrstijo obsodbe nasilja. Tudi slovensko zunanje ministrstvo je obsodilo streljanje izraelskih sil na Palestince in ponovno pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja, zaščiti civilistov ter zadostni dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.

8.00 Iz sveta se vrstijo obsodbe streljanja izraelskih sil na Palestince

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek obsodil streljanje izraelske vojske na Palestince, ki so v Gazi čakali na humanitarno pomoč, in izrazil zgroženost nad "tragičnim človeškim davkom konflikta". Da dogajanje v Gazi po mesecih spopadov lahko še vedno šokira, pa je v odzivu dejal koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths.

Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je izrazil zgroženost nad novicami o "še enem pokolu med civilisti v Gazi, ki obupano čakajo na humanitarno pomoč". "Te smrti so popolnoma nesprejemljive. Omejevanje dostave hrane je resna kršitev mednarodnega humanitarnega prava," je zapisal na omrežju X in ponovno pozval k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči v Gazo.

Predsednik ZDA Joe Biden je prepričan, da bo incident zapletel že tako občutljiva pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi. Tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller je dodal, da bo Washington pozorno spremljal prihajajočo preiskavo dogodka in zahteval odgovore.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X obsodil incident in opozoril, da so bili palestinski civilisti znova tarča izraelskih vojakov. Zunanje ministrstvo v Parizu pa je opozorilo, da vse več civilistov trpi zaradi lakote in bolezni, ter Izrael pozvalo k spoštovanju mednarodnega prava.

We condemn today's attack in #Gaza resulting in many hundreds starving civilians killed/injured while seeking food from humanitarian aid trucks.



Access to food & basic services of civilian population is an obligation under the #IHL and any violations in this regards are… pic.twitter.com/9XVU1Qo1rK — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) February 29, 2024

Oblasti v Italiji in Španiji so medtem pozvale k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Tudi slovensko zunanje ministrstvo je obsodilo streljanje izraelskih sil na Palestince in ponovno pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja, zaščiti civilistov ter zadostni dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.

Turčija je Izrael obtožila, da je zagrešil nov zločin in prebivalce Gaze obsodil na lakoto. "Dejstvo, da Izrael tokrat cilja na nedolžne civiliste v vrsti za humanitarno pomoč, je dokaz, da si zavestno in kolektivno prizadeva uničiti palestinsko ljudstvo," so sporočili s turškega zunanjega ministrstva.

Na katarskem zunanjem ministrstvu so opozorili, da bi lahko Izrael s svojim ravnanjem dokončno spodkopal mednarodna prizadevanja za uresničitev rešitve dveh držav in s tem utrl pot širjenju nasilja v regiji.

Na zunanjem ministrstvu Savdske Arabije so poudarili potrebo po prekinitvi ognja ter mednarodno skupnost pozvali, naj zavzame odločno stališče in prisili Izrael, da spoštuje mednarodno humanitarno pravo, omogoči evakuacijo ranjenih in dostavo humanitarne pomoči.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je medtem prekinil nabavo orožja iz Izraela, ki je sicer ključni dobavitelj vojaške opreme za Kolumbijo. "Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ubil več kot sto Palestincev, ki so prosili za hrano. To se imenuje genocid in spominja na holokavst," je še zapisal na omrežju X.