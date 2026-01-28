Plaz zasul slovenska turna smučarja

Na območju Bele peči na nadmorski višini okoli 1.900 metrov je v torek nekaj pred 11.30 snežni plaz zajel dva slovenska turna smučarja, stara 33 in 59 let. Kot poročajo italijanski mediji, se jima je na srečo uspelo rešiti še pred prihodom reševalnih služb.

Plaz se je sprožil na pobočjih pod goro na območju Nevejskega sedla, deželni center za nujne primere pa je obvestilo o nesreči prejel okoli 11.30. Nemudoma so sprožili akcijo in na kraj nesreče napotili gorske reševalne službe, pripadnike finančne policije, enote s psi ter tri helikopterje – dva helikopterja regionalne helikopterske nujne pomoči in en helikopter, opremljen z napravo za iskanje zasutih v plazu.

Eden se je rešil sam, potem je izkopal še prijatelja

Kot še poročajo mediji, je imel eden od smučarjev s seboj plazovni nahrbtnik, ki mu je sprva omogočil, da je ostal na površju snega, a ga je kasneje plaz vseeno v celoti zasul. Drugega turnega smučarja je plaz zajel do višine kolen. Ta smuči ni izgubil in se mu je uspelo hitro rešiti. Takoj ko se je rešil, je snel smuči, se peš odpravil do prijatelja in ga v kratkem času izkopal izpod snega.

Oba smučarja so po dogodku pregledali, oskrbel ju je dežurni zdravnik gorske reševalne službe. Po prvih informacijah nista bila huje poškodovana.